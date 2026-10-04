Ντουμπάι BC: Άνετη νίκη στην έδρα της Ιλίρια - Τι έκανε ο Γουόκαπ
Αντίδραση έβγαλε η Ντουμπάι BC μετά την πρώτη της φετινή ήττα στη EuroLeague. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, φιλοξενήθηκε από την Ιλίρια για τη δεύτερη αγωνιστική στην Αδριατική Λίγκα και πήρε εύκολο το διπλό με 85-70.
Κορυφαίοι για τον σύλλογο από τα ΗΑΕ ήταν οι Μιντζ (20 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο) και Σενγκέλια (11 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Αυτό ήταν το πρώτο ματς πρωταθλήματος για την Ντουμπάι BC, καθώς η αναμέτρηση κόντρα στη Βιέννη για την πρεμιέρα, είχε αναβληθεί.
Ο Τόμας Γουόκαπ, έμεινε για 20 λεπτά στο παρκέ κόντρα στην Ιλίρια και έμεινε άποντος, καθώς δεν πήρε καμία προσπάθεια για σουτ. Από την άλλη, ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα σε ασίστ, καθώς μοίρασε έξι.
Τα δεκάλεπτα: 15-25, 27-47, 42-66, 70-85
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