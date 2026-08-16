GM Ντουμπάι BC για Γουόκαπ: «Δώσαμε μάχη, όλα θα εξαρτηθούν από τον Ολυμπιακό»

Ο Γενικός Διευθυντής της Ντουμπάι BC, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, μίλησε εκτενώς για τον σχεδιασμό της ομάδας του και εστίασε στην περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ.

Αποκαλυπτικός αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τον Γουόκαπ ήταν ο GM της Ντουμπάι BC! Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς τοποθετήθηκε για τις μεταγραφικές κινήσεις του συλλόγου από τα ΗΑΕ και τον στόχο που υπάρχει για την απόκτηση ενός ακόμη γκαρντ.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ είναι από τους πιο δυνατούς... παίκτες στο παζάρι των μεταγραφών, το φετινό καλοκαίρι και αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική τη νέα σεζόν. Διακαής πόθος της Ντουμπάι παραμένει ο Τόμας Γουόκαπ, ειδικότερα μετά την απώλεια και του Νικ Βάιλερ-Mπαμπ, ο οποίος θα συνεχίσει ως δανεικός από τη Βιλερμπάν στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Καμενιάσεβιτς σε δηλώσεις τους υποστήριξε πως η ομάδα έκανε τα πάντα για την απόκτηση του 34χρονου γκαρντ και πέταξε το... μπαλάκι στον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας πως όλα εξαρτώνται -πλέον- από τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αναζητούμε έναν πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιό του. Έχουμε εξετάσει πολλούς παίκτες. Δώσαμε τη μάχη για αρκετά ονόματα, αλλά δεν τα καταφέραμε, επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα σας εξήγησα προηγουμένως. Τους χάσαμε. Για παράδειγμα, χάσαμε και τον τελευταίο πλέι μέικερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά».