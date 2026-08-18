Ο Τόμας Γουόκαπ ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δείτε με ποιον τρόπο θα μπορέσει να το καταφέρει ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την 17/08 για το... τεντωμένο σχοινί στο οποίο έχουν βρεθεί οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ.

Η επιβεβαίωση ήρθε σε λιγότερο από 24 ώρες καθώς ο Τεξανός πλέι μέικερ ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τους «ερυθρόλευκους» καταγγέλοντας μονομερώς το συμβόλαιό του.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει από εδώ και εξής: Μπορεί να μείνει ελεύθερος; Και με ποιον τρόπο μπορεί να το καταφέρει;

Είναι δεδομένο, και φάνηκε μέσα από την επίσημη ανακοίνωση, ότι ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά του σε περίπτωση που ο Γουόκαπ δεν εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 20 Αυγούστου. Κάτι που, πλέον, είναι απίθανο να συμβεί.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Ότι από εδώ και στο εξής την υπόθεση θα χειριστεί το BAT (Basketball Arbitral Tribunal) το οποίο είναι το ανεξάρτητο δικαστήριο της FIBA με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας. Σκοπός του BAT είναι η γρήγορη, οικονομική και δίκαιη επίλυση οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε παίκτες, προπονητές, αθλητικούς μάνατζερ και ομάδες.

Στο παρελθόν το BAT έχει παρέμβει σε αντίστοιχες περιπτώσεις με παίκτες οι οποίοι δεν είχαν buy out στα συμβόλαιά τους καθώς ήταν εκείνο που όριζε το ποσό που θα λάμβανε η ομάδα αναλογικά με το συμβόλαιο του αθλητή.

Ουσιαστικά το εν λόγω δικαστήριο της FIBA θα είναι και εκείνο που θα «αποφασίσει» για τον Τόμας Γουόκαπ και το ποσό που πρέπει να λάβει ο Ολυμπιακός ως αποζημίωση για την αποδέσμευσή του.