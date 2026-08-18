Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ έχουν οδηγηθεί στα άκρα με τον παίκτη να αναμένεται να μην δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη μορφή η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 ζητώντας να αποχωρήσει από την ομάδα.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πρώτο για το χάσμα στη σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές με την κατάσταση πλέον να παίρνει άλλη διάσταση. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έχει προγραμματισμένη τη συγκέντρωση των παικτών της -που δεν απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων στις Εθνικές ομάδες- για τις 20 και 21 Αυγούστου έτσι ώστε εκείνοι να υποβληθούν στις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους.

Όπως προκύπτει από τη μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, στην οποία προχώρησε ο Γουόκαπ ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του, δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού. Ωστόσο, οι Πειραιώτες κατέστησαν σαφές μέσω της ενημέρωσής τους ότι τον περιμένουν, καθώς το συμβόλαιό του είναι σε ισχύ.