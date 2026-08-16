Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι
Πάτησε Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι!
Ο 27χρονος φόργουορντ προσγειώθηκε το βράδυ της Κυριακής με μια μικρή καθυστέρηση μισής ώρας (16/08) στην Αθήνα με πτήση από τη Λυών, προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Εντιάι συμφώνησε με τους «ερυθρόλευκους» για 1+1 χρόνο (δυνατότητα να μην τον κρατήσουν για δεύτερη σεζόν), όπου τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες.
Άμα μείνει δύο χρόνια στην Ελλάδα, οι απολαβές του θα φτάσουν το 1.5 εκατ. ευρώ.
🔴💥 Η άφιξη του Εμπαγιέ Εντιάι για λογαριασμό του Ολυμπιακού#OlympiacosBC pic.twitter.com/O1GJyPBCg4— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 16, 2026
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