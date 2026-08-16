Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι

Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ολυμπιακός: Έφτασε Αθήνα ο Εμπάι Εντιάι
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Ο Εμπάι Εντιάι προσγειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/08) στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Πάτησε Ελλάδα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντιάι!

Ο 27χρονος φόργουορντ προσγειώθηκε το βράδυ της Κυριακής με μια μικρή καθυστέρηση μισής ώρας (16/08) στην Αθήνα με πτήση από τη Λυών, προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Εντιάι συμφώνησε με τους «ερυθρόλευκους» για 1+1 χρόνο (δυνατότητα να μην τον κρατήσουν για δεύτερη σεζόν), όπου τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες.

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Άμα μείνει δύο χρόνια στην Ελλάδα, οι απολαβές του θα φτάσουν το 1.5 εκατ. ευρώ.

 
@Photo credits: INTIME, euroleague
     

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