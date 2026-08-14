Εμπάι Εντιάι: Κίνηση που δείχνει την ερυθρόλευκη κατεύθυνση

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε πολύ συγκεκριμένα και με γνώμονα τον ρεαλισμό στην αγορά ώστε να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ στο “4”. Η απόκτηση Εντιάι καθαρίζει τον ορίζοντα και μας προϊδεάζει για αυτό που θα ακολουθήσει.

Οι ερυθρόλευκοι λοιπόν επέλεξαν αντίθετα χαρακτηριστικά και συμβατότητα -ως προς το στάτους του αθλητή- με τον ρόλο και τα διαθέσιμα λεπτά στο rotation τους, υπογράφοντας τον Εμπάι Εντιάι . Το επέτασσε η λογική άλλωστε, να κατευθυνθεί στο μονοπάτι της αθλητικότητας και του πληθωρικού αμυντικού χαρακτήρα για να πλαισιώσει τον Βεζένκοφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έφερνε ο Άλεκ Πίτερς (συν το ότι Πίτερς δε βρίσκεις εύκολα, όταν μιλάμε για συνδυασμό αγωνιστικών και πνευματικών δεξιοτήτων σε αυτό το επίπεδο).

Ο 27χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ είναι ελίτ αθλητής. Το φυσικό/αθλητικό του πακέτο είναι ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Μακρύς με γρήγορα άκρα, τρέχει καταπλητκικά το γήπεδο κα διαθέτει εξαιρετικά δεύτερα άλματα τα οποία του δίνουν μεγάλη ώθηση στους τομείς του επιθετικού ριμπάουντ και του shot blocking. Εκεί εστίασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας όταν επέλεγε τον πρώην παίχτη της ASVEL. Μια μηχανή παραγωγής deflections (2.7 STL%, 6.5 BLK%, κορυφαίες επιδόσεις για τη θέση του) που θα προστεθεί στον επίσης switchable Ταϊρίκ Τζόουνς (ήταν Νο2 σε STL% πέρυσι στη λίγκα με 3.7, Νο3 ο Εντιάι). Η δε ικανότητα των δύο αυτών παιχτών στο να μετατρέψουν την άμυνα σε άμεση επίθεση και η δυναμική τους στο επιθετικό ριμπάουντ (Νο2 ο Ολυμπιακός πέρυσι στην Ευρωλίγκα με 35.4 σε όρους OREB%) μεταφράζονται άρτια στο περιβάλλον των πρωταθλητών Ευρώπης.

Η μεγάλη αδυναμία φυσικά του νεοαποκτηθέντα φόργουορντ των ερυθρολεύκων εντοπίζεται στην περιφερειακή εκτέλεση. Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να δουλέψει ώστε να φτάσει τουλάχιστον κοντά στον μέσο όρο, δουλεύοντας με το επιτελείο του Ολυμπιακού. Παρότι μπορεί να υποστηρίξει πολλά σχήματα στα μετόπισθεν (για παράδειγμα σε μια press-άμυνα μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις γραμμές, από chaser στην πρώτη, interceptor ή safety στην πλάτη του σχήματος και αυτό δεν είναι κάτι σύνηθες, δείγμα των προσόντων του αθλητή) και να αλλάξει παντού, η αδυναμία του στο πεδίο του σουτ μπορεί να του κοστίσει τη συμμετοχή σε κομβικά λεπτά των παιχνιδιών. Ο Εντιάι θα βρει πόντους ως cutter (κοψίματα προς το καλάθι), στο ανοιχτό γήπεδο ή μετά από επιθετικό ριμπάουντ. Θα του δωθούν επίσης ευκαιρίες ως screener στο PnR. Όμως δεν είναι “αυτόφωτος” επιθετικά. Χρειάζεται τη συνεργασία για να φτάσει σε θέση εκτέλεσης και αυτό θα το αναλάβουν οι δημιουργοί των ερυθρολεύκων.

Κάπως έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατευθύνεται σε ένα παιδί που μπορεί να “αγκαλιάσει” έναν δεύτερο ρόλο στο rotation και μας προϊδεάζει για αυτό που έρχεται. Μοιάζει ως δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός πλέον θα ψάξει έναν πολύ ποιοτικό κόμπο φόργουορντ με αξιοσημείωτη ικανότητα στην περιφερειακή εκτέλεση, ο οποίος δυνητικά θα μπορεί να μπει και στα παπούτσια του Βεζένκοφ και να κουβαλήσει εφόσον χρειαστεί. Με την απόκτηση του Εντιάι, το χαλί έχει στρωθεί...