Ολυμπιακός: Το depth chart των Πειραιωτών μετά την προσθήκη του Εντιάι
Εμπάι Εντιάι με «σάρκα και οστά» στον Ολυμπιακό! Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου αθλητή, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ, για 1+1 χρόνο.
Έτσι, οι Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας πραγματοποίησαν την τρίτη τους μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν μετά την απόκτηση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ ανανέωσε πριν λίγες εβδομάδες το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, ωστόσο θα είναι κάτοικος Πειραιά. Η Μπαρτσελόνα ήταν άλλος ένας «μνηστήρας» που καραδοκούσε για την υπογραφή του, ωστόσο ο ίδιος διάλεξε την Ελλάδα και τα κόκκινα.
Διακρίνεται για την αμυντική του δεξιότητα και δεν είναι αντί-Πίτερς σε χαρακτηριστικά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έψαχνε έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Βεζένκοφ, ούτως ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.
Ο Ολυμπιακός προσέθεσε άλλο ένα κομμάτι στο παζλ του ενόψει της ερχόμενης σεζόν, περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.
Το depth chart του Ολυμπιακού
PG: Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου
SF: Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου
PF: Σάσα Βεζένκοφ, Εμπάι Εντιάι
C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ
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