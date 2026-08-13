Ο Εμπάι Εντιάι αποτελεί και επίσημα τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες, με τον 27χρονο Σενεγαλέζο να υπογράφει για 1+1 χρόνο.

Εμπάι Εντιάι με «σάρκα και οστά» στον Ολυμπιακό! Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου αθλητή, ο οποίος θα πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ, για 1+1 χρόνο.

Έτσι, οι Πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας πραγματοποίησαν την τρίτη τους μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν μετά την απόκτηση των Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ ανανέωσε πριν λίγες εβδομάδες το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν, ωστόσο θα είναι κάτοικος Πειραιά. Η Μπαρτσελόνα ήταν άλλος ένας «μνηστήρας» που καραδοκούσε για την υπογραφή του, ωστόσο ο ίδιος διάλεξε την Ελλάδα και τα κόκκινα.

Διακρίνεται για την αμυντική του δεξιότητα και δεν είναι αντί-Πίτερς σε χαρακτηριστικά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έψαχνε έναν παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Βεζένκοφ, ούτως ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται.

Ο Ολυμπιακός προσέθεσε άλλο ένα κομμάτι στο παζλ του ενόψει της ερχόμενης σεζόν, περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Το depth chart του Ολυμπιακού

PG: Ζαν Μοντέρο, Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ

SG: Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου

SF: Τάισον Γουόρντ, Κώστας Παπανικολάου

PF: Σάσα Βεζένκοφ, Εμπάι Εντιάι

C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς, Ντόντα Χολ