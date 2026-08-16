Ο Εμπάι Εντιάι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Με καθυστέρηση μισής ώρας «προσγειώθηκε» στο «Ελ. Βενιζέλος» ο Σενεγαλέζος πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις φορώντας το ερυθρόλευκο t-shirt.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον σύλλογο για την ευκαιρία. Είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back to back» είπε αρχικά ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού ο οποίος ξεκαθάρισε και πώς προφέρεται τ' όνομά του: «Το όνομά μου είναι Εμπάι Εντιάι. Το παρατσούκλι μου είναι M-Busy».

Ενώ για τα χαρακτηριστικά του, είπε: «Είμαι αμυντικογενής παίκτης. Ήρθα σε μία ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Μίλησα με τον Μπάντιο, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα».

Και κατέληξε: «Μίλησα και με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω. Είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα videos. Πάμε για το back to back».