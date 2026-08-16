Μόουζες Ράιτ: Στα παράθυρα του Αυγούστου ως νατουραλιζέ με τη Βόρεια Μακεδονία
«Βορειομακεδόνας» ο Μόουζες Ράιτ! Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αρμάνι Μιλάνο θα συμμετάσχει στα παράθυρα του Αυγούστου ως νατουραλιζέ, καθώς έχει λάβει κανονικά το διαβατήριό του.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις Κάουνας προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τους Λιθουανούς στη EuroLeague, η οποία του έδωσε το εισιτήριο για τη μετακίνηση στη Βόρεια Ιταλία.
Παρόλο που όλα έδειχναν πως θα πάρει το κυπριακό διαβατήριο, το εγχείρημα δεν ευοδώθηκε και ο σέντερ των Μιλανέζων θα αγωνιστεί με τη φανέλα της βαλκανικής χώρας. Ως εκ τούτου δε θα συμμετάσχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του συνόλου του Ποέτα.
🚨 Olimpia Milano, domani il raduno. Oltre a Pippo Ricci, Stefano Tonut, Darius Thompson, Nicola Akele, Marko Guduric e Leandro Bolmaro sarà assente anche Moses Wright, convocato dalla Macedonia del Nord— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 16, 2026
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