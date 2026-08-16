Ο Μόουζες Ράιτ έλαβε το διαβατήριο της Βόρειας Μακεδονίας και θα αγωνιστεί ως νατουραλιζέ στα προκριματικά της FIBA, στα τέλη Αυγούστου.

«Βορειομακεδόνας» ο Μόουζες Ράιτ! Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Αρμάνι Μιλάνο θα συμμετάσχει στα παράθυρα του Αυγούστου ως νατουραλιζέ, καθώς έχει λάβει κανονικά το διαβατήριό του.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και της Ζάλγκιρις Κάουνας προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τους Λιθουανούς στη EuroLeague, η οποία του έδωσε το εισιτήριο για τη μετακίνηση στη Βόρεια Ιταλία.

Παρόλο που όλα έδειχναν πως θα πάρει το κυπριακό διαβατήριο, το εγχείρημα δεν ευοδώθηκε και ο σέντερ των Μιλανέζων θα αγωνιστεί με τη φανέλα της βαλκανικής χώρας. Ως εκ τούτου δε θα συμμετάσχει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του συνόλου του Ποέτα.