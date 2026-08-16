Φουρνιέ: «Η Οδύσσεια του Νόλαν ήταν απλώς απίστευτη, φανταστική»
Πέντε... αστέρια από τον Εβάν Φουρνιέ στην «Οδύσσεια» του Νόλαν! Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού έμεινε ενθουσιασμένος από την ταινία που έχει σπάσει τα ταμεία και αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανά τον πλανήτη.
Ο ίδιος απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του πριν την έναρξη της προετοιμασίας με τους ερυθρόλευκους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο 34χρονος σταρ... ξαναχτύπησε στα social media και με σχετική ανάρτησή του τοποθετήθηκε για την ταινία, η οποία του άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Δείτε την ανάρτησή του:
I know there is a lot of controversy about Nolan’s Odyssey but it was simply incredible. Straight up fantastic.— Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 16, 2026
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