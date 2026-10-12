Η δεύτερη αγωνιστική της GBL ήταν αναμφίβολα γεμάτη με πολλές ανατροπές και... bloopers να τη συνθέτουν, ενώ η αποχώρηση του Γιώργου Βόβορα από τον Προμηθέα έκλεισε την αυλαία.

Η δεύτερη αγωνιστική της GBL είχε για ακόμα μία φορά απ’ όλα. Κυριάρχησαν οι ανατροπές και τα μεγάλα σουτ με τους πρωταγωνιστές να βγαίνουν μπροστά, ενώ ξεχώρισαν και πολλά... απρόοπτα αστεία και μη.

Από τον Τάι Νίκολς που έμοιαζε ασταμάτητος στο Περιστέρι, μέχρι τον χορευτικό Σιλβέν Φρανσίσκο στην Πάτρα και την πρώτη παράσταση του Γιαν Μοντέρο στο ελληνικό πρωτάθλημα, το διήμερο είχε πολύ.. ζουμί και το Gazzetta ξεχώρισε τις πέντε (+2) στιγμές που έδωσαν τον δικό τους τόνο στην αγωνιστική.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

1. Ο Φρανσίσκο «χόρευε» στον πάγκο σε ρυθμούς... «χόρτο μαγικό»

Όταν η διαφορά στο «Δ. Τόφαλος» εκτοξεύτηκε στο +32 υπέρ του Παναθηναϊκού απέναντι στον Προμηθέα, ήρθε και η προβλεπόμενη... χαλάρωση. Οι φίλοι των «πρασίνων» στις εξέδρες έστησαν το δικό τους πάρτι τραγουδώντας το «χόρτο μαγικό» και ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν κρατήθηκε. Ο Γάλλος γκαρντ μπήκε εντελώς στο κλίμα και άρχισε να χορεύει από τον πάγκο στον ρυθμό των συνθημάτων, χαρίζοντας το πιο ανάλαφρο στιγμιότυπο της αγωνιστικής.

(+1). ...Και οι σκούπες ανά χείρας στο «Δ. Τόφαλος»

Στο ίδιο παιχνίδι, η ζέστη στο γήπεδο της Πάτρας δημιούργησε ένα από τα πιο σουρεάλ σκηνικά που βλέπουμε μόνο στα μέρη μας. Λόγω της ολισθηρότητας του παρκέ από τη ζέστη και τον ιδρώτα, οι ίδιοι οι παίκτες επιστρατεύτηκαν! Πήραν πετσέτες και σκούπες στα χέρια και καθάριζαν το δάπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για να προστατευτούν από τραυματισμούς και ενδεχόμενες... γλίστρες.

(+2). Τέλος εποχής για Βόβορα στον Προμηθέα

Το βαρύ κλίμα μετά την ήττα από το «τριφύλλι» έφερε άμεσα εξελίξεις. Ο Γιώργος Βόβορας, σε αποκλειστική δήλωσή του στο Gazzetta, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας: «Μόλις με ενημέρωσαν ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο». Έτσι, οι Πατρινοί βγαίνουν στην αγορά για νέο προπονητή πολύ νωρίς στη σεζόν.

2. Ο «εξωγήινος» Νίκολς του Περιστερίου και ο Παπαδάκης που υπέγραψε την ανατροπή (-17)

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ζήσαμε ένα απίθανο... θρίλερ. Το Περιστέρι βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 15 πόντους από τον Ηρακλή στην έδρα του, όμως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου αρνήθηκε να παραδοθεί. Με έναν συγκλονιστικό (για ακόμα μία φορά) Τάι Νίκολς να θυμίζει... Αλφόνσο Φορντ στα καλά του φορτώνοντας το καλάθι του «Γηραιού» με 33 πόντους (συνεχίζοντας το εξαιρετικό του ξεκίνημα με 24.6 πόντους μ.ο.), το ματς πήγε στην παράταση. Εκεί, ο Παπαδάκης με ένα «άνιωθο» clutch τρίποντο στα 2.2'' πριν τη λήξη, διαμόρφωσε το τελικό 91-89, ολοκληρώνοντας το 3/3 του Περιστερίου σε όλες τις διοργανώσεις!

3. Η Μύκονος «άλωσε» το Μαρούσι με ανατροπή από το -15

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μύκονο (79-82), η οποία έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα απέναντι στο σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου. Αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ μέχρι και με 15 πόντους, οι νησιώτες του Βαγγέλη Ζιάγκου έσφιξαν την άμυνά τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρήκαν σπουδαίες λύσεις στην επίθεση και γύρισαν το παιχνίδι. Παρά την προσωρινή ισοφάριση του Αμαρουσίου με τρίποντο του Κόνιαρη (77-77 στο 02:14), ο MVP Άπλμπι (23π., 6ασ.) πήρε την κατάσταση στα χέρια του σκοράροντας 5 σερί πόντους στο φινάλε και χάρισε το σπουδαίο «διπλό» στην ομάδα του, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Λοβ (19π.).

4. Διαγωνισμός... τριπόντων στη Sunel Arena και «Show» Μοντέρο

Το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου είχε ξεκάθαρα... βομβαρδισμό από τα 6.75μ.! Οι δύο ομάδες βγήκαν στο παρκέ με «καυτό» χέρι σημειώνοντας συνολικά 18 εύστοχα τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης. Τελικός νικητής ο Ολυμπιακός με 99-83, σε μια βραδιά που ανήκε ολοκληρωτικά στον Γιαν Μοντέρο. Στο ντεμπούτο του στην GBL, ο νεαρός Δομινικανός γκαρντ ήταν απλώς απολαυστικός: σε 23 λεπτά πέτυχε 30 πόντους με 6/8 τρίποντα, 4 κλεψίματα και 3 ασίστ, καθαρίζοντας το ματς όταν ο Κολοσσός επιχείρησε να πλησιάσει.

5. Το «shh» του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη στο Αλεξάνδρειο

Στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι του Αλεξανδρείου ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, τα πνεύματα άναψαν στη 2η περίοδο μετά από ένα φάουλ του Δημήτρη Κατσίβελη. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έσπευσε να διαμαρτυρηθεί έντονα στον διαιτητή, όμως υπολόγιζε χωρίς τον... ομοσπονδιακό του τεχνικό. Ο Βασίλης Σπανούλης, θέλοντας να μιλήσει ο ίδιος στον ρέφερι, γύρισε προς τον παίκτη του στην Εθνική ομάδα και με τη χαρακτηριστική κίνηση του δαχτύλου στο στόμα του είπε κοφτά να μη μιλάει, βάζοντας αμέσως «τάξη».