Η Βαλένθια έχει κάνει το «4 στα 4» στη Euroleague με τον Τι Τζέι Σορτς να έχει πάρει τα «κλειδιά» και να την οδηγεί με ασφάλεια «τρέχοντας» με... 101 πόντους και αυτά τα δυο σημεία θα επιχειρήσει να ανακόψει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του.

Η Βαλένθια ξεκίνησε εντυπωσιακά τη φετινή Euroleague, παρουσιάζοντας μια ομάδα με μεγάλη επιθετική παραγωγικότητα, εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια και πολλούς πρωταγωνιστές. Με μέσο όρο 101.3 πόντους ανά αγώνα, 20.8 ασίστ και 46.1% στα τρίποντα, οι Ισπανοί αποτελούν μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φιλοξενείται στη Roig Arena το βράδυ της Τρίτης (13/10, 22:00) για την 5η αγωνιστική.

Βασικός πρωταγωνιστής της επιθετικής λειτουργίας της Βαλένθια είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ως τώρα 17.5 πόντους μέσο όρο και 6.2 ασίστ στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, αποτελώντας τον βασικό δημιουργό της ομάδας. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό δεν είναι μόνο να περιορίσει το προσωπικό του σκοράρισμα, αλλά κυρίως να χαλάσει τις συνεργασίες του με τους υπόλοιπους παίκτες και να αποτρέψει τη Βαλένθια από το να επιβάλει τον γρήγορο ρυθμό της.

Η επιθετική «μηχανή» των 101 πόντων

Οι αριθμοί αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική της ισπανικής ομάδας. Η Βαλένθια έχει σημειώσει συνολικά 405 πόντους στα τέσσερα παιχνίδια, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ευστοχίας τόσο στα δίποντα όσο και στα τρίποντα. Το 52% στα δίποντα και το 46.1% από το τρίποντο αποδεικνύουν ότι μπορεί να «τιμωρήσει» κάθε αμυντική προσέγγιση του αντιπάλου.

Παράλληλα, οι 20.8 ασίστ ανά παιχνίδι αναδεικνύουν την ομαδική διάσταση της επίθεσής της. Η Βαλένθια δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε ατομικές ενέργειες, αλλά αναζητά την έξτρα πάσα διαρκώς, αξιοποιεί τα σκριν και προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες εκτέλεσης. Ο συνδυασμός γρήγορης κυκλοφορίας της μπάλας και υψηλής ευστοχίας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.

Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο οι «ερυθρόλευκοι» θα καταφέρουν να μειώσουν την ποιότητα των προσπαθειών των γηπεδούχων και να τους αναγκάσουν να επιτεθούν υπό μεγαλύτερη πίεση.

Ο Τι Τζέι Σορτς και η σημασία της δημιουργίας του

Ο Σορτς αποτελεί τον βασικό άξονα της επιθετικής λειτουργίας της Βαλένθια. Με 17.5 πόντους μέσο όρο, 6.2 ασίστ και 19.8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης PIR ανά αγώνα, έχει σημαντική επιρροή τόσο στην εκτέλεση όσο και στη δημιουργία.

Η ικανότητά του να επιτίθεται με την μπάλα, να αξιοποιεί τα σκριν και να διαβάζει τις αμυντικές αντιδράσεις δημιουργεί συνεχώς προβλήματα στον αντίπαλο. Όταν καταφέρνει να περάσει την πρώτη γραμμή άμυνας, αναγκάζει τους ψηλούς να βγουν προς την περιφέρεια ή τους υπόλοιπους αμυντικούς να δώσουν βοήθειες. Από εκεί και πέρα, μπορεί είτε να ολοκληρώσει ο ίδιος την προσπάθεια είτε να βρει τον ελεύθερο συμπαίκτη του.

Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που πρέπει να περιορίσει ο Ολυμπιακός. Εάν η άμυνά του επικεντρωθεί αποκλειστικά στον περιορισμό της παραγωγικότητας του βραχύσωμου Αμερικανού, κινδυνεύει να αφήσει περισσότερους χώρους στους υπόλοιπους παίκτες της Βαλένθια να απειλήσουν ανενόχλητοι. Αντίθετα, ο στόχος πρέπει να είναι να δυσκολέψει συνολικά τη δημιουργία του, υποχρεώνοντάς τον να παίρνει αποφάσεις υπό πίεση και περιορίζοντας τις εύκολες πάσες προς τους σουτέρ και τους ψηλούς.

Σημαντικό στοιχείο οι σωστές αποστάσεις

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της αναμέτρησης θα είναι η αντιμετώπιση των σκριν στην μπάλα. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί καλή επικοινωνία μεταξύ των αμυντικών της περιφέρειας και των ψηλών, ώστε να μην επιτρέψει στον Σορτς να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Παράλληλα, η ανάγκη για καλή λειτουργία της άμυνας είναι επιβεβλημένη αν ληφθεί υπόψη το 46.1% των Ισπανών στα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει ελεύθερους τους περιφερειακούς, προσπαθώντας να καλύψει κάθε διείσδυση του Τι Τζέι Σορτς.

Μίροτιτς, Τέιλορ και Μπρουκς αποτελούν βασικές επιθετικές επιλογές

Η Βαλένθια διαθέτει αρκετές επιθετικές επιλογές, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αμυντική αποστολή του Ολυμπιακού. Ο Νίκολα Μίροτιτς σημειώνει 14.2 πόντους κατά μέσο όρο, με 61.5% στα δίποντα και 41.2% στα τρίποντα, αποτελώντας έναν από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της ομάδας.

Ο Κάμερον Τέιλορ προσθέτει 12.2 πόντους και 5.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, έχοντας 54.5% από την περιφέρεια. Η παρουσία του δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στις αμυντικές περιστροφές, καθώς μπορεί να απειλήσει τόσο με σουτ όσο και με διεισδύσεις προς το αντίπαλο καλάθι.

Επίσης ο Άρμονι Μπρουκς προσφέρει 10.2 πόντους ανά αγώνα και 40% στα τρίποντα, ενισχύοντας τις επιλογές της Βαλένθια στην περιφέρεια. Η τριάδα αυτή εξηγεί γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον Τι Τζέι Σορτς. Ακόμη κι αν περιορίσει τη δημιουργία του, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους υπόλοιπους παίκτες που μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Σημαντική είναι και η παρουσία των ψηλών, με τον Τζάσιελ Ριβέρο να επιτυγχάνει 8.5 πόντους με 58.8% στα δίποντα και τον Νιλ Σάκο να προσφέρει επιπλέον μέγεθος και δύναμη κοντά στο καλάθι. Η προστασία της ρακέτας θα πρέπει να συνδυαστεί με την άμυνα στην περιφέρεια, χωρίς να δημιουργούνται κενά που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι.

Το αμυντικό ριμπάουντ και ο έλεγχος του ρυθμού

Πέρα από την αντιμετώπιση του Τι Τζέι Σορτς, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ελέγξει τις κατοχές του αγώνα. Η Βαλένθια παίρνει 40.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, εκ των οποίων τα 13.2 είναι επιθετικά. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι μπορεί να ανανεώνει τις επιθέσεις της και να διατηρεί την πίεση ακόμη κι όταν η πρώτη κατοχή δεν φτάνει στο καλάθι.

Για τους «ερυθρόλευκους», το αμυντικό ριμπάουντ θα είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είναι καθοριστική η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν αρκεί να αναγκάσουν τη Βαλένθια σε ένα δύσκολο ή άστοχο σουτ, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η κατοχή θα ολοκληρωθεί χωρίς δεύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

Εξίσου σημαντική θα είναι η επιστροφή στην άμυνα. Η Βαλένθια θέλει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες για γρήγορο παιχνίδι και να επιτίθεται πριν οργανωθεί πλήρως η αντίπαλη άμυνα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αποφύγει τα λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε εύκολους πόντους και να διατηρήσει την αμυντική του ισορροπία μετά από κάθε επίθεση.

Την ίδια στιγμή, τα 11.8 λάθη της Βαλένθια ανά παιχνίδι αποτελούν ένα στοιχείο που αξίζει να αξιοποιηθεί, χωρίς ο συγκεκριμένος αριθμός να θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλος σε υψηλό επίπεδο.

Πώς μπορεί να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός

Στην επίθεση, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διατηρήσει την υπομονή του και να μην παρασυρθεί από τον ρυθμό του αντιπάλου. Η Βαλένθια έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες συνθήκες, επομένως οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζεται να αναζητήσουν τις καλύτερες δυνατές εκτελέσεις μέσα από οργανωμένες συνεργασίες.

Η αξιοποίηση ευνοϊκών συνθηκών, η επιθετική παρουσία κοντά στο καλάθι και η σωστή κυκλοφορία της μπάλας μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ποιοτικές προσπάθειες. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός στα ριμπάουντ, ώστε να μην επιτρέπει στη Βαλένθια να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο.

Η αναμέτρηση με τη Βαλένθια αποτελεί ένα απαιτητικό τεστ για τον Ολυμπιακό, καθώς απέναντί του θα βρει μια ομάδα που έχει ξεκινήσει με υψηλή επιθετική παραγωγικότητα και πολλές διαφορετικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Ο Τι Τζέι Σορτς είναι ο παίκτης που δίνει τον ρυθμό, όμως η συνολική λειτουργία της ομάδας είναι αυτή που την κάνει επικίνδυνη. Η αντιμετώπισή του, επομένως, απαιτεί οργανωμένο πλάνο, σωστή άμυνα στα σκριν και περιορισμό της δράσης του μέσα από καλή ομαδική λειτουργία.

Παράλληλα, ο έλεγχος του αμυντικού ριμπάουντ, η αποφυγή λαθών και η σωστή διαχείριση του ρυθμού μπορούν να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικοί παράγοντες.

Ο Ολυμπιακός δεν χρειάζεται απλώς να βρει τρόπο να σταματήσει τον Τι Τζέι Σορτς. Χρειάζεται να χαλάσει τη δημιουργία του, να περιορίσει τις συνεργασίες της Βαλένθια και να την αναγκάσει να λειτουργήσει έξω από τις επιθετικές συνήθειες που την έχουν οδηγήσει στους 101,3 πόντους ανά αγώνα. Αν το καταφέρει, θα έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να περάσει νικηφόρα από τη Roig Arena της Βαλένθια.

