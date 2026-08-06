ΜακΙντάιρ: Ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Βεζένκοβ

ΜακΙντάιρ: Ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Βεζένκοβ

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΜακΙντάιρ: Ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Βεζένκοβ
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Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ευχήθηκε στον Σάσα Βεζένκοβ, με αφορμή τα γενέθλιά του.

Τα 31α του γενέθλια γιορτάζει σήμερα ο Σάσα Βεζένκοβ, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να εύχεται στον συμπαίκτη του χρόνια πολλά.

Συγκεκριμένα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχήθηκε δημόσια στον συμπαίκτη του στην Εθνική Βουλγαρίας και νυν στους Πειραιώτες, για την ημέρα των γενεθλίων του.

Θυμίζουμε, ο ΜακΙντάιρ είναι κάτοικος βουλγαρικού διαβατηρίου, το οποίο απέκτησε το 2023 και έχει συνυπάρξει με τον Σάσα Βεζένκοβ στην Εθνική.

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Η ανάρτηση του ΜακΙντάιρ:

@Photo credits: INTIME
     

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