Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος έρχεται από τη Βιλερμπάν για να ενισχύσει τους «ερυθρόλευκους» στη θέση του φόργουορντ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να προχωρήσει στην τρίτη του μεταγραφή. Μετά από την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και του Ζαν Μοντέρο, οι «ερυθρόλευκοι» κλείνουν έναν φόργουορντ. Ο λόγος για τον Εμπαγιέ Εντιαγέ, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό με τη φανέλα της Βιλερμπάν.

Ο Σενεγαλέζος ανανέωσε πριν λίγες βδομάδες το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα, ωστόσο θα αποχωρήσει και θα γίνει κάτοικος Πειραιά. Για τον Εντιαγέ, εκτός από τον Ολυμπιακό, είχε κινηθεί και η Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί, έδιναν κοντά στο ένα εκατομμύριο τον χρόνο στον παίκτη, όμως ο ίδιος προτίμησε τον Ολυμπιακό, με λιγότερα λεφτά.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες του προσφέρουν συμβόλαιο για 1+1 χρόνο (δυνατότητα να μην τον κρατήσουν για δεύτερη σεζόν), όπου τον πρώτο χρόνο οι απολαβές του θα είναι 700 χιλιάδες ευρώ και τον δεύτερο 800 χιλιάδες. Άμα μείνει δύο χρόνια στην Ελλάδα, οι απολαβές του θα φτάσουν το 1.5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η Μπαρτσελόνα προσέφερε και μεγαλύτερο ποσό στη Βιλερμπάν για το buy out του παίκτη. Ο Ολυμπιακός, θα δώσει στη γαλλική ομάδα 350 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει.

Σημαντικό ρόλο στο όλο deal, έπαιξε ο ατζέντης του Εντιαγέ, ο οποίος είναι και του Εβάν Φουρνιέ. Πρόκειται για τον Μπούνα Εντιαγέ, ο οποίος διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός δεν έψαχνε έναν αντί-Πίτερς, αλλά θέλανε έναν παίκτη με αμυντικά χαρακτηριστικά, που θα συμπληρώνει τον Σάσα Βεζένκοφ. Αυτός είναι και ο λόγος που έγινε η επιλογή του Εντιαγέ, ο οποίος είναι τρομερός αμυντικός.