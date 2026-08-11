Από το φιλόδοξο πλάνο των 59 εκατομμυρίων ευρώ με το ζόρι πεντάδα: η Βιλερμπάν βλέπει τον αρχικό σχεδιασμό της να καταρρέει και στην επίσημη σελίδα της EuroLeague εμφανίζει αυτή τη στιγμή μόλις πέντε παίκτες.

Ολημερίς το χτίζανε το βράδυ εγκρεμιζόταν. Σαν το γεφύρι της Άρτας, έτσι και η Βιλερμπάν κατάφερε να γνωρίσει και τις δύο καταστάσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετατρέποντας έναν εντυπωσιακό μεταγραφικό σχεδιασμό σε ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Η πιο χαρακτηριστική εικόνα της κατάστασης βρίσκεται στην ίδια την ιστοσελίδα της EuroLeague. Στην καταχώριση του γαλλικού συλλόγου εμφανίζονται αυτή τη στιγμή μόλις πέντε παίκτες. Οι Πάτι Μιλς, Μποθ Γκατς, Μπόντιαν Μάσα, Ιβ Πονς και Εμπαγιέ Εντιαγέ είναι οι μοναδικοί που παρουσιάζονται. Μια πεντάδα που μοιάζει... φτωχή για μια ομάδα η οποία πριν από λίγο καιρό παρουσιαζόταν ως ένας από τους οικονομικά ισχυρότερους παίκτες του καλοκαιριού.

Το αρχικό πλάνο της Βιλερμπάν προέβλεπε προϋπολογισμό που θα έφτανε τα 59 εκατομμύρια ευρώ, όμως τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά όταν ο επενδυτής από την Ασία δεν κατάφερε να προσφέρει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις. Ο σύλλογος υποχρεώθηκε να παρουσιάσει διαφορετικό πλάνο στη DNCCG (Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου και Συμβουλευτικής Διοίκησης), με το διαθέσιμο budget να υπολογίζεται πλέον περίπου στα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Η αλλαγή αυτή είχε άμεσες συνέπειες στο αγωνιστικό πλάνο. Παίκτες που είχαν ήδη συμφωνήσει να μετακομίσουν στη Γαλλία και είχαν ανακοινωθεί άρχισαν ένας-ένας να αποχωρούν πριν καλά-καλά ξεκινήσει η σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο, παρότι είχε ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάν, βρέθηκε τελικά στον Παναθηναϊκό. Ο Αρμόνι Μπρουκς ακολούθησε διαφορετική διαδρομή, καθώς παραχωρήθηκε δανεικός στη Βαλένθια, ενώ ο Ντάνιελ Τάις κατέληξε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, παρά την αρχική συμφωνία, ενώ παρελθόν αποτελεί και ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ. Μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή, η Βιλερμπάν είδε ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού της να καταρρέει.

Η γαλλική ομάδα προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια και επιχειρεί πλέον να περιορίσει τις απώλειες και να φτιάξει ξανά ένα ανταγωνιστικό σύνολο, αλλά με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα. Η απόκτηση του Πάτι Μιλς αποτελεί μία σημαντική κίνηση, ενώ η Βιλερμπάν φαίνεται πως βρίσκεται κοντά και στην προσθήκη του Τζοέλ Μπολομπόι. Παράλληλα, ο Έντουιν Τζάκσον έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει στην ομάδα για ακόμη δύο χρόνια, αν και μέχρι στιγμής το όνομά του δεν έχει προστεθεί στη σχετική σελίδα της EuroLeague.

Η ιστορία της φετινής Βιλερμπάν είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας τεράστιας ανατροπής με την αρνητική χροιά. Από την προοπτική ενός budget 59 εκατομμυρίων ευρώ, που θα την έβαζε σε άλλη οικονομική κατηγορία, βρέθηκε να λειτουργεί με περίπου 24 εκατομμύρια και να προσπαθεί να περισώσει ό,τι μπορεί από τον αρχικό σχεδιασμό.

Μάλιστα, στο βάθος υπάρχει και μία ακόμη σημαντική εξέλιξη, καθώς η οικογένεια Μπας, γνωστή από τη μακρά παρουσία της στους Λέικερς, αναμένεται να αναλάβει τη Βιλερμπάν. Για την ώρα, πάντως, η εικόνα είναι μάλλον σουρεαλιστική. Η ομάδα που παρουσιάστηκε ως η νέα οικονομική δύναμη του γαλλικού μπάσκετ βρίσκεται να ψάχνει παίκτες για να συμπληρώσει το ρόστερ της και στην επίσημη σελίδα της EuroLeague, η... νεόπλουτη Βιλερμπάν έχει αυτή τη στιγμή μόλις πέντε ονόματα.