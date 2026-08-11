Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπόλομποϊ
Όπως φαίνεται επιστρέφει η... κανονικότητα στην Βιλερμπάν καθώς μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Πάτι Μιλς, ακολούθησε αυτό του Τζοέλ Μπόλομποϊ.
Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και άλλοτε και του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε και επίσημα από την Βιλερμπάν υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα από τη Λυών.
Ο 32χρονος σέντερ μετράει 204 ματς στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 16:37 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 62% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 64% στις βολές.
Welcome Joel Bolomboy ! 🔥— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 11, 2026
LDLC ASVEL est heureux d’annoncer la signature de Joel Bolomboy pour les deux prochaines saisons.
L’ailier fort de 32 ans rejoint le club avec un profil athlétique et une expérience européenne solide. Il apportera à LDLC ASVEL son énergie, sa… pic.twitter.com/qoLcpVnxvl
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