Ο Τζοέλ Μπόλομποϊ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Βιλερμπάν όπως ανακοίνωσε και επίσημα η γαλλική ομάδα.

Όπως φαίνεται επιστρέφει η... κανονικότητα στην Βιλερμπάν καθώς μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Πάτι Μιλς, ακολούθησε αυτό του Τζοέλ Μπόλομποϊ.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και άλλοτε και του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε και επίσημα από την Βιλερμπάν υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα από τη Λυών.

Ο 32χρονος σέντερ μετράει 204 ματς στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 16:37 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 62% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 64% στις βολές.