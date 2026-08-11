Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπόλομποϊ

Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπόλομποϊ

Γιώργος Κούβαρης
Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Μπόλομποϊ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τζοέλ Μπόλομποϊ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Βιλερμπάν όπως ανακοίνωσε και επίσημα η γαλλική ομάδα.

Όπως φαίνεται επιστρέφει η... κανονικότητα στην Βιλερμπάν καθώς μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Πάτι Μιλς, ακολούθησε αυτό του Τζοέλ Μπόλομποϊ.

Ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και άλλοτε και του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε και επίσημα από την Βιλερμπάν υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την ομάδα από τη Λυών.

Ο 32χρονος σέντερ μετράει 204 ματς στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 16:37 λεπτά συμμετοχής, ενώ σουτάρει με 62% στα δίποντα, 34% στα τρίποντα και 64% στις βολές.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     