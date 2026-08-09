Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, όπως ανακοίνωσε η σέρβικη ομάδα.

Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, τον Ντάνιελ Τάις που ανακοινώθηκε από τη Μακάμπι, τον δανεισμό του Αρμόνι Μπρους στη Βαλένθια και ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, μπήκε στη λίστα των παικτών που είχαν συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν και αποχωρούν πριν καν φορέσουν τη φανέλα της. Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γερμανού φόργουορντ!

Ο πρώην παίκτης της Εφές θα ενισχύσει το σύνολο του Ιμπόν Ναβάρο, προς την υλοποίηση των στόχων του τη νέα σεζόν. Ο Βάιλερ-Μπαμπ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είχε μ.ο 7.7 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ είναι η νέα ενίσχυση του Ερυθρού Αστέρα!!!

Ο διεθνής Γερμανός και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη, Νικ Βάιλερ Μπαμπ, είναι ο νέος μπασκετμπολίστας του Ερυθρού Αστέρα!!!

Στην κούρσα για την υπογραφή του καλύτερου αμυντικού της Ευρωλίγκας, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε έναν μεγάλο αριθμό συλλόγων που ήθελαν τον πρώην παίκτη της Αναντολού Εφές στις τάξεις τους.

Ο πρώην παίκτης μπάσκετ των Λούντβιχσμπουργκ, Μπάγερν και Έφες γεννήθηκε στην Τοπίκα του Κάνσας στις 12 Δεκεμβρίου 1995 και το επιπλέον προσόν αυτού του κόμπο γκαρντ ύψους 196 εκατοστών είναι το γεγονός ότι μπορεί να αγωνιστεί σε πολλαπλές θέσεις στην ομάδα.

Με την άφιξη του Βέιλερ Μπάμπα, ο Ερυθρός Αστέρας απέκτησε έναν έμπειρο παίκτη, έναν φανταστικό αμυντικό και μια σπουδαία ενίσχυση από κάθε άποψη για τη σεζόν 2026-2027!

Ο Βάιλερ Μπαμπ είναι βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, με την οποία κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022.

Ο Γερμανός ομοσπονδιακός είναι η έκτη ενίσχυση του Ερυθρού Αστέρα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο μετά τους Jones, Motley, Baldwin, Kremer και Medarevic, ενώ τα συμβόλαια των Davidovac και Butler παρατάθηκαν.

Ο σύλλογος θα ενημερώνει το κοινό για τις επόμενες κινήσεις στην αγορά αποκλειστικά μέσω των επίσημων λογαριασμών του συλλόγου».