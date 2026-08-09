Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Κίτον Γουάλας, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός σύλλογος.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πραγματοποίησε μία από τις πιο «ηχηρές» μεταγραφές της, για τη σεζόν που έρχεται, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κίτον Γουάλας.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα «χέρια» για διετές συμβόλαιο, με τον Αμερικανό γκαρντ να προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στο σύνολο του Όντεντ Κάτας.

Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Κίτον Γουάλας. Ο Αμερικανός γκαρντ (1,91μ., 27), ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τους Ατλάντα Χοκς του NBA, φέρνει μαζί του υψηλή ενέργεια, συμβολή στα ριμπάουντ και δημιουργία για τον εαυτό του και τους γύρω του.

«Χαιρετίζω θερμά αυτή την υπογραφή ενός παίκτη με υπόβαθρο στο NBA», δήλωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Σιμόν Μιζράχι, στην επίσημη ιστοσελίδα. «Μάλιστα, προς το παρόν, ολοκληρώνει το παζλ της τοποθέτησης της ομάδας και αυτό είναι το μέρος για να ευχαριστήσουμε τον Claudio και την επαγγελματική ομάδα για την εντατική δουλειά που έχει γίνει».

«Ο Κίτον είναι ένας παίκτης που φέρνει σκληράδα και ένταση και στις δύο πλευρές του γηπέδου», εξήγησε ο προπονητής Όντεντ Κάτας στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μετά την υπογραφή. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνδεθεί γρήγορα με την ομάδα και το πλήθος και θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας αυτή τη σεζόν».

«Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω να δουλεύω με τη νέα μου ομάδα, να κερδίζω παιχνίδια και επίσης να διασκεδάζω», διευκρίνισε ο Κίτον Γουάλας,μετά την υπογραφή του συμβολαίου με τη Μακάμπι. Ο Κίτον Γουάλας, γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1999 και μεγάλωσε στην πόλη Richardson, δίπλα στο Ντάλας του Τέξας.

Πρωταγωνίστησε στο Λύκειο Richardson και πήγε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, όπου γρήγορα έγινε κορυφαίος σκόρερ για τους Roadrunners. Το 2019, είχε ήδη σκοράρει 45 πόντους σε έναν αγώνα εναντίον του Μάρσαλ και άρχισε να τραβάει αρκετή προσοχή. Μετά από μια τελευταία σεζόν με 16,8 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ, αποφάσισε να συμμετάσχει στο ντραφτ του 2021. Δεν επιλέχθηκε και άρχισε να παίζει για το Μέμφις στο θερινό πρωτάθλημα. Έφτασε στην ομάδα ανάπτυξης των Κλίπερς και τον Σεπτέμβριο του 2023 υπέγραψε με την Ατλάντα.

Την περασμένη σεζόν, είχε μέσο όρο 16,1 πόντους (38,5% στα τρία σουτ), 6,3 ασίστ και 5,1 ριμπάουντ ανά αγώνα για τους Skyhawks, την ομάδα ανάπτυξης της Ατλάντα. Τον Οκτώβριο του 2024, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA και έκτοτε έχει παίξει σε 84 αγώνες κανονικής περιόδου στο πρωτάθλημα (μέσος όρος 10 λεπτά ανά παιχνίδι) και συμμετείχε σε τρία παιχνίδια πλέι οφ. Στην πρώτη του σεζόν, σκόραρε 27 πόντους σε έναν αγώνα εναντίον του Σικάγο και είχε επίσης ένα triple-double (15 πόντοι, 15 ασίστ και 11 ριμπάουντ) εναντίον του Ορλάντο. Στο καλύτερο παιχνίδι του την περασμένη σεζόν, σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ εναντίον των Λος Άντζελες Λέικερς. Ο μικρότερος αδερφός του, Κάσον Γουάλας, είναι γκαρντ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ».