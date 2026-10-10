Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε μία πολύ άνετη νίκη επί της Χάποελ Γκαλίλ με 120-93 στο πρωτάθλημα του Ισραήλ.

Τις τρεις διαδοχικές νίκες έφτασε η Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα του λαού, υποδέχθηκε τη Χάποελ Γκαλίλ για την πρώτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και δίχως να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα, πήρε τη μεγάλη νίκη με 120-93.

Τρίτη διαδοχική νίκη για το σύνολο του Όντεντ Κάτας μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, καθώς είχε προηγηθεί αυτή επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Λιγκ Καπ και μετά αυτή επί της Αρμάνι Μιλάνο στη EuroLeague.

Απίθανο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στη Χάποελ Γκαλίλ για τη Μακάμπι, με το σκορ να είναι 41-10. Η ομάδα από το Τελ Αβίβ, ετοιμάζεται τώρα για διαβολοβδομάδα στην Ισπανία, όπου θα αντιμετωπίσει τις Μπαρτσελόνα (13/10) και Βαλένθια (15/10).

Τα δεκάλεπτα: 41-10, 70-30, 102-57, 120-93