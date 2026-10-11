Ο Τσους Μπουένο και ο Ντιέγκο Γκιγιέν βρέθηκαν στο Τελ Αβίβ, όπου είχαν επαφές με τη Μακάμπι και τη Χάποελ με βασικό αίτημα την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ.

Η επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που είχαν στο Τελ Αβίβ ο CEO της διοργάνωσης, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής της, Ντιέγκο Γκιγιέν, με εκπροσώπους της Μακάμπι και της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι δύο ισραηλινές ομάδες εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες, τόσο στη EuroLeague όσο και στο EuroCup, με τις συναντήσεις της Κυριακής (11/10) να αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να πείσουν τους επικεφαλής της διοργάνωσης ότι οι συνθήκες στη χώρα επιτρέπουν την επιστροφή στη συνήθη αγωνιστική δραστηριότητα. Μάλιστα, η επίσκεψη των δύο στελεχών της EuroLeague συνέπεσε με την έναρξη του ισραηλινού πρωταθλήματος, όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Γκαλίλ Ελιόν με 120-93.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ τοποθετήθηκε επίσημα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας πως, με δική της πρωτοβουλία, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (11/10) σειρά σημαντικών συναντήσεων.

«Με πρωτοβουλία της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο εκτελεστικός διευθυντής της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και ο διευθυντής της διοργάνωσης, Ντιέγκο Γκιγιέν, συναντήθηκαν σήμερα με Ευρωπαίους πρέσβεις και στελέχη του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι πρέσβεις ενημέρωσαν τους Μπουένο και Γκιγιέν για την κατάσταση ασφαλείας, καθώς και για την απόλυτα φυσιολογική καθημερινότητα και τη ζωή που συνεχίζεται στο Ισραήλ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία προχώρησε επίσης σε μια σειρά επαφών, επιχειρώντας να ενισχύσει τη διπλωματική της προσπάθεια για την επιστροφή των αγώνων στη χώρα.

«Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Όφερ Γιανάι, και ο πρόεδρος, Σατιάβ Σαχέμ, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Τελ Αβίβ με τον εκτελεστικό διευθυντή της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και τον διευθυντή της διοργάνωσης, Ντιέγκο Γκιγιέν. Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και είχε ως αντικείμενο την επιστροφή των αγώνων της EuroLeague στο Ισραήλ. Αργότερα, στους εκπροσώπους της EuroLeague θα προστεθούν ο ιδιοκτήτης Γκίλι Ρανάν, ο γενικός διευθυντής Τζορτζ Χίνας, καθώς και οι παίκτες της πρώτης ομάδας Βασίλιε Μίτσιτς, Τόμας Σατοράνσκι και Ζακ ΛεΝτέι».

Παρά τις κινήσεις των δύο συλλόγων και την προσπάθειά τους να υποστηρίξουν ότι μπορούν να φιλοξενήσουν ξανά αγώνες στην έδρα τους, η επιστροφή στο Ισραήλ παραμένει δύσκολη υπόθεση, όσο η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή δεν επιτρέπει να υπάρξει βεβαιότητα για την ομαλή διεξαγωγή διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.