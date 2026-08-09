Ο Μάικ Τσίρμπες μίλησε για όλα όσα έζησε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και είπε πως οι Ισραηλινοί τον είχαν εξαπατήσει.

Τα όσα έζησε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεχάσει ο Μάικ Τσίρμπες. Το 2016 είχε μετακομίσει στο Ισραήλ για λογαριασμό της ομάδας του λαού, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο, όμως τα πράγματα δεν είχαν πάει όπως περίμενε.

Σε συνέντευξή του στη «Walla», ο Τσίρμπες είπε ότι η Μακάμπι είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην καριέρα του και πως τον είχαν εξαπατήσει, όταν πήγε εκεί.

Όσα είπε ο Τσίρμπες

«Νομίζω ότι η Μακάμπι προσπαθούσε να χτίσει κάτι, αλλά δεν είχαμε χημεία ως ομάδα. Υπήρχαν πολύ καλοί παίκτες, όμως δεν λειτουργούσαμε όλοι μαζί. Είναι δύσκολο να ρίξεις την ευθύνη στον προπονητή που απολύθηκε τότε, δεν είναι δίκαιο. Η σχέση μεταξύ των παικτών δεν ήταν τόσο καλή όσο θα έπρεπε.

Η άποψή μου για τη σεζόν μου στη Μακάμπι είναι πολύ κακή. Το συμβόλαιο με επηρέασε, υπήρχαν πράγματα που μου παρουσίασαν διαφορετικά και με αδίκησαν σε σχέση με το συμβόλαιο. Για πολύ καιρό πάλευα για τα δικαιώματά μου. Η Μακάμπι είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην καριέρα μου. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για εκείνη την κατάσταση, αλλά έπρεπε να το κάνω. Για χρόνια σκεφτόμουν αν ήθελα καν να μιλήσω γι’ αυτό. Αυτό που συνέβη εκεί ήταν γελοίο – μου είπαν πράγματα που δεν ήταν αλήθεια, προκειμένου να με κάνουν να πάω στην Μπάγερν, και με εξαπάτησαν.

Αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχα πάει στην Μπάγερν. Μου δημιούργησε προβλήματα με τα οποία εξακολουθώ να ασχολούμαι μέχρι και σήμερα. Το συμβόλαιό μου με την Μπάγερν δεν ήταν καλό, αλλά το χρειαζόμουν για να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ. Με επηρέασε ξεκάθαρα αρνητικά και εξακολουθώ να έχω πρόβλημα εξαιτίας του».