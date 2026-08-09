Ο Μπράιαν Ανγκόλα αφήνει τη Βιλερμπάν και... μετακομίζει στην Ιαπωνία, για λογαριασμό των Τογιάμα Γκράουσις.

Νέα αποχώρηση από τη Βιλερμπάν, καθώς ο Μπράιαν Ανγκόλα ανακοινώθηκε από ομάδα της Ιαπωνίας.

Συγκεκριμένα ο Κολομβιανός γκαρντ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ιαπωνική Τογιάμα Γκράουσις. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε... έλαμψε με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας, έχοντας μ.ο 15.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ ανά αγώνα.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ενθουσιασμένος που θα ενταχθώ στην ομάδα. Έχω ακούσει μόνο καλά λόγια για τους οπαδούς και την πόλη και ανυπομονώ να φτάσω εκεί».