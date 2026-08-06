Πάρκερ: «Όνειρο μου να πάρουμε το NBA Europe με τη Βιλερμπάν»

Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε για τα όνειρα που έχει με τη Βιλερμπάν και το NBA Europe.

Το ΝΒΑ Europe θα ξεκινήσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από τη σεζόν 2027-28 και αρκετές ομάδες ερίζουν για να βρεθούν στη διοργάνωση (μία από αυτές και η ΑΕΚ). Ο Τόνι Πάρκερ μίλησε στο γαλλικό podcast «Legend» και αποκάλυψε πως το όνειρο του είναι να πάρει το NBA Europe με τη Βιλερμπάν.

«Το όνειρό μου είναι να κατακτήσω έναν τίτλο με τη Βιλερμπάν και να γίνουμε πρωταθλητές του NBA Europe. Θα ήταν κάτι τεράστιο. Πιστεύω πως, αν όλα εξελιχθούν όπως πρέπει, η καλύτερη επένδυση θα είναι η Βιλερμπάν μέσω του NBA Europe», ανέφερε ο TP που μάγεψε στα παρκέα του ΝΒΑ με τους Σπερς και τώρα είναι head coach στη Βιλερμπάν.

Τα προβλήματα πάντως στη γαλλική ομάδα καλά κρατούν και έχουν «ανοίξει» την αγορά στη EuroLeague. Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο που πήγε στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως και ο Αρμόνι Μπρουκς, θα αποχωρήσει από τη γαλλική ομάδα.