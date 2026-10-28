Επιστρέφοντας από το -11 στην 4η περίοδο, με Κράουντερ, Μιλς, Γουότερς και Μπολομπόι, η Βιλερμπάν νίκησε με 82-75 την Παρτιζάν και ανέβηκε στο 3-5 στη Euroleague.

Η Βιλερμπάν έβγαλε... νοοτροπία στην 4η περίοδο στην έδρα της κόντρα στην Παρτιζάν, οι... βετεράνοι Μιλς (14π.), Κράουντερ (13π.) και Μπολομπόι (12π.) μίλησαν στα καθοριστικά σημεία κα η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, ανέτρεψε την κατάσταση για να κερδίσει με 82-75 και να πάρει την 3η νίκη της στη φετινή Euroleague.

Οι 15 πόντοι του Χέιζ και οι 13 του Στίβενς δεν ήταν αρκετοί για την Παρτιζάν, η οποία πήγε στο 4-4 και έκανε... πισωγύρισμα με την εμφάνιση και το αποτέλεσμά της.

Ο αγώνας:

Η Βιλερμπάν ήταν η μόνη ομάδα που... μπήκε στο παιχνίδι, με το αρχικό 11-1, αλλά την Παρτιζάν να επιστρέφει άμεσα με Χέιζ και Στίβενς (11-11). Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πατούν καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Μιλς βρήκε φάσεις για το ρυθμό του, με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 22-19. Ο έμπειρος Αυστραλός συνέχισε ανάλογα (26-22), ενώ η Βιλερμπάν, είχε κλείσει καλά τους διαδρόμους του Κ. Τζόουνς και από τις ωραίες δημιουργίες του Γουότερς, πήγε στο +11 (36-25). Με Βιλντόζα, Τόμπσον και Στίβενς, οι Σέρβοι έκαναν ένα 7-0, για να κλείσουν το ημίχρονο, στο 36-32.

Η Παρτιζάν μπήκε σαφώς πιο συγκεντρωμένη στο 2ο μέρος, με καλάθι του Χέιζ πέρασε μπροστά και με τρίποντο του Τόμπσον, πήγε στο 41-45. Πλέον, οι δύο ομάδες συμβάδιζαν, με τον Φρανκς να δίνει 5 σερί πόντους, για το 56-59 των φιλοξενούμενων, που είχαν επιστρέψει για τα καλά. Με δύο τρίποντα του Βιλντόζα, Τανάσκοβιτς και Φρανκς, η Παρτιζάν προηγήθηκε με 58-69 και έδειχνε να "κλειδώνει" το διπλό, αλλά ο Γουότερς δεν τα παρατούσε για τη Βιλερμπάν (65-71). Μιλς και Μπεσόν έβαλαν δύο μεγάλα τρίποντα, για το 71-73 και ο Κράουντερ με ένα ακόμα, που τελικά μέτρησε για δύο μετά από IRS, για το 75-73. H άμυνα βγήκε, ο Κράουντερ ευστόχησε ξανά (77-73) και ο ίδιος μαζί με τον Μπολομπόι, διαμόρφωσαν το τελικο 82-75, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Δεν τα έχασε στο -11 στην 4η περίοδο και με την εμπειρία που διαθέτει με παίκτες όπως οι Μιλς, Κράουντερ και Μπολομπόι, ανέτρεψε την κατάσταση.

MVP O… Ο Τζέι Κράουντερ ήταν καθοριστικός στο τέλος, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους και 6/11 δίποντα, ενώ έβγαλε και μεγάλη ενέργεια στην άμυνα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ο Τρέμοντ Γουότερς ήταν πρώτος σε αξιολόγηση από τους νικητές, έχοντας 14 πόντους, ενώ έδωσε 7 ασίστ για μόλις 1 λάθος.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ο Κεβάριους Χέιζ σε ένα ακόμα παιχνίδι της Παρτιζάν, πρωταγωνίστησε, έχοντας 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κάρλικ Τζόουνς έμεινε στους 7 πόντους, με 3/8 εντός παιδιάς, ενώ είχε 5 ασίστ για 4 λάθη.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Από τα 36 ριμπάουντ που είχαν οι νικητές, τα 15 ήταν επιθετικά, στοιχείο-κλειδί για να φτάσουν στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 36-32, 56-59, 82-75