Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε συζητήσεις με την οικογένεια Μπας, προκειμένου να αγοράσει τον σύλλογο, σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα.

Σημαντικές εξελίξεις έρχονται από τη Γαλλία που αφορούν τη Βιλερμπάν και το μέλλον του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «be basket» η οικογένεια Μπας, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βιλερμπάν, έτσι ώστε να αγοράσει τον σύλλογο. Μάλιστα οι δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιήσουν το μεγάλο deal, μέχρι το τέλος του 2026.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι που αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης, κυμαίνεται γύρω στα 60-80 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξαγοραστεί ο γαλλικός σύλλογος.

Η οικογένεια Μπας, που επί χρόνια σύνδεσε το όνομά της με τους Λέικερς, αναμένεται να πάρει τη Βιλερμπάν, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Θυμίζουμε η ομάδα του Πάρκερ, μείωσε από 59 σε 24 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό της για φέτος, μετά την αδυναμία επενδυτή να προσφέρει τις απαιτούμενες οικονομικές εγγυήσεις.

Αυτή η εξέλιξη «χάλασε» πολλές συμφωνίες, όπως αυτή του Φρανσίσκο, που παρότι είχε ανακοινωθεί, κατέληξε στον Παναθηναϊκό, όπως και του Αρμόνι Μπρουκς που πήγε στη Βαλένθια, καθώς και του Ντάνιελ Τάις που υπέγραψε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.