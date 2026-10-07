Η τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague ξεκινά δυναμικά με γαλλικό «εμφύλιο». Παρί και Βιλερμπάν διασταυρώνουν τα ξίφη τους (07/10, 21:45) με στόχο τη δεύτερη νίκη τους.

Τζάμπολ στην τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague με γαλλικό ντέρμπι! Παρί και Βιλερμπάν μονομαχούν την Τετάρτη (07/10, 21:45) στην «Adidas Arena» με διακύβευμα τη δεύτερη νίκη τους, καθώς αμφότερες έχουν ρεκόρ 1-2 στις πρώτες τρεις αναμετρήσεις τους. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live από το Gazzetta.

Η ομάδα του Λεφέβρ επιθυμεί να πάρει και νίκη γοήτρου απέναντι στο σύνολο του Τόνι Πάρκερ, το οποίο με τη σειρά του θέλει να βελτιώσει την αμυντική του εικόνα και να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από τη γαλλική πρωτεύουσα. Το ματς θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από το Novasports 4.