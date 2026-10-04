Γαλλία: Έδωσε τη νίκη στην Παρί ο Ιφί - Δύσκολο διπλό για τη Βιλερμπάν
Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι δύο Ευρωλιγκάτες ομάδες, κατάφεραν να πάρουν νίκη τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Η Παρί που προέρχεται από το θετικό αποτέλεσμα επί της Ζάλγκιρις, πήρε ένα μεγάλο διπλό με την υπογραφή του Ναντίρ Ιφί.
Ο Γάλλος γκαρντ, πέτυχε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη Λε Μαν και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 103-101. Ο Ιφί ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, καθώς είχε 33 πόντους (8/8 βολές, 8/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 26 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο, οι Παριζιάνοι διπλασίασαν τις νίκες τους στη διοργάνωση.
Η Βιλερμπάν από την άλλη, πέρασε με δυσκολία από την έδρα της Γκραβελίν (70-65). Η ομάδα του Πάρκερ, έβγαλε αντίδραση μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeaugue.
Πολυτιμότερος παίκτης σε αυτό το διπλό, ήταν ο Τζόελ Μπολομπόι με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24 λεπτά.
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