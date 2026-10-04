Η Παρί χάρη σε τρίποντο του Ιφί, πήρε το διπλό στην έδρα της Λε Μαν (103-101), ενώ η Βιλερμπάν κέρδισε ζόρικα εκτός έδρας τη Γκραβελίν με 70-65.

Συνέχεια στην αγωνιστική δράση του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι δύο Ευρωλιγκάτες ομάδες, κατάφεραν να πάρουν νίκη τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Η Παρί που προέρχεται από το θετικό αποτέλεσμα επί της Ζάλγκιρις, πήρε ένα μεγάλο διπλό με την υπογραφή του Ναντίρ Ιφί.

Ο Γάλλος γκαρντ, πέτυχε τρίποντο πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα με τη Λε Μαν και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με 103-101. Ο Ιφί ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, καθώς είχε 33 πόντους (8/8 βολές, 8/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 26 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο, οι Παριζιάνοι διπλασίασαν τις νίκες τους στη διοργάνωση.

Η Βιλερμπάν από την άλλη, πέρασε με δυσκολία από την έδρα της Γκραβελίν (70-65). Η ομάδα του Πάρκερ, έβγαλε αντίδραση μετά τις δύο ήττες στη διαβολοβδομάδα της EuroLeaugue.

Πολυτιμότερος παίκτης σε αυτό το διπλό, ήταν ο Τζόελ Μπολομπόι με 7 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 24 λεπτά.