Ο Τόνι Πάρκερ διευκρίνισε ότι η Βιλερμπάν παίζει στη EuroLeague και προσπάθησε να «σώσει» την άστοχη δήλωσή του.

Πολλά είναι τα προβλήματα στη Βιλερμπάν, η οποία ενώ ετοίμαζε μία εξαιρετική ομάδα ενόψει της νέας σεζόν, ήδη έχει χάσει κάποιους παίκτες της, λόγω οικονομικών θεμάτων. Ο Τόνι Πάρκερ, προχώρησε σε μία δήλωση, η οποία σχολιάστηκε πολύ έντονα στα social media.

Ο ίδιος, είπε ότι ότι όνειρό του, είναι να μπορέσει να κατακτήσει το NBA Europe με την ομάδα του. Το πρόβλημα είναι ότι η Βιλερμπάν, έχει εξασφαλίσει κανονικά τη θέση της για τη EuroLeague της ερχόμενης σεζόν.

Ο Πάρκερ, μετά από αυτές τις δηλώσεις, έκανε ένα tweet στο «Χ», με το οποίο προσπάθησε να σώσει το λάθος του.

Η ανάρτηση του Πάρκερ

«Απλώς για να ξεκαθαρίσω και να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, είμαστε μία ομάδα της EuroLeague αυτήν τη στιγμή. Θα ήθελα να δω τη EuroLeague και το NBA να συμφωνήσουν και τη Βιλερμπάν να κερδίζει την ενωμένη διοργάνωση».