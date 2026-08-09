Team Manager Εφές: «Ο Παπαγιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν...»
Μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης τον Οκτώβρη του 2025, στην αναμέτρηση της Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.
Ο διεθνής σέντερ διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού και έκτοτε κάνει αποθεραπεία, προκειμένου να επιστρέψει πιο δυνατός απ' ότι πριν.
Σε δηλώσεις του ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, μίλησε για τον Παπαγιάννη, τονίζοντας πως δεν θα είναι αγωνιστικά έτοιμος στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα».
🎙️ @AnadoluEfesSK takım sorumlusu Özgür Alyüz takım yapısı ve Cordinier ile Papagiannis'in sağlık durumu hakkında açıklamlarda bulundu: #Euroleague #BSL— Fersu Yahyabeyoğlu (@fersudeniz) August 7, 2026
“Bizim için de yeni bir sezon olacak. Çünkü geçen sene beklentilerin dışında kaldık biraz ama bu sene kadronun neredeyse… pic.twitter.com/FMyEWmjdFw
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