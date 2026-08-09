Team Manager Εφές: «Ο Παπαγιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν...»

Ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Γιώργος Παπαγιάννης τον Οκτώβρη του 2025, στην αναμέτρηση της Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο διεθνής σέντερ διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού και έκτοτε κάνει αποθεραπεία, προκειμένου να επιστρέψει πιο δυνατός απ' ότι πριν.

Σε δηλώσεις του ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, μίλησε για τον Παπαγιάννη, τονίζοντας πως δεν θα είναι αγωνιστικά έτοιμος στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα».