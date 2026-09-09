Η Αναντολού Εφές επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 85-74, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντάριο Σάριτς.

Συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Αναντολού Εφές, επικρατώντας σε φιλική αναμέτρηση της Λοκομοτίβ Κουμπάν με 85-74.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα στα φιλικά, αυτή τη φορά έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντάριο Σάιρτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Γιούστα πέτυχε 12π, ενώ ο Μάικ Τζέιμς σκόραρε 9 πόντους και είχε και 4 ασίστ.

Αναντολού Εφές: (Μπάνκι): Ντάριο Σάριτς 15π., 4ρ., 1ασ., Σάντι Γιούστα 12π., 2ρ., Κόλιν Μάλκολμ 12π., Ντάρον Ράσελ 11π., 1ρ., 1ασ., Μάικ Τζέιμς 9π., 4ασ., Τζόρνταν Λόιντ 6π., 2ρ., 2ασ., Μάτιε Στράζελ 6π., 1ρ., 4ασ., Κάι Τζόουνς 6π., 12ρ., 1ασ., Ντάριους Καρουτάσου 5π., 4ρ., Μπουράκ Τζαν Γιλντίζλι 3π., 2ρ., Ερκάν Γιλμάζ 2ρ., 2ασ.