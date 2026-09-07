Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε με 76-71 της Τράμπζονσπορ σε φιλική αναμέτρηση στην Πόλη, στο τουρνουά που συμμετείχε και η ΑΕΚ. Εντυπωσιακό ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Τζέιμς.

Με... κέφια ξεκίνησε ο Μάικ Τζέιμς την preseason με τη φανέλα της Αναντολού Εφές! Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της EuroLeague σκόραρε 14 πόντους, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέβασε δύο ριμπάουντ απέναντι στην Τράμπζονσπορ, στη νίκη της ομάδας του με 76-71. Έτσι, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης αναδείχθηκε νικήτρια στον εν λόγω τουρνουά προετοιμασίας, στο οποίο συμμετείχε και η ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε από την Εφές πριν δύο ημέρες.

Ξέχωρα από την πληθωρική εμφάνιση του Αμερικανού πολύπειρου γκαρντ, για το σύνολο του Λάσο ξεχώρισαν οι Ντάριο Σάριτς με 11 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ και πέντε ασίστ και Ντάρον Ράσελ με 16 πόντους αλλά όχι με «γεμάτη» εμφάνιση στους υπόλοιπους τομείς του ματς. Υπενθυμίζεται ότι ήταν ο πρώτος σκόρερ του περσινού EuroCup με τη φανέλα της ρουμανικής U-BT Cluj-Napoca.