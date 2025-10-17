Ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Έφες με τον Παναθηναϊκό και χρειάστηκε φορείο για να αποχωρήσει από το παρκέ, με τον Έλληνα σέντερ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Έφες και Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής σέντερ πάτησε άσχημα και έκανε μια υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο, με την εικόνα να είναι τρομακτική.

Ο Παπαγιάννης βρέθυηκε στην συνέχεια στο παρκέ, με τον ίδιο να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν ένα τείχος γύρω από τον Παπαγιάννη, με τους Έλληνες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους