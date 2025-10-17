Έφες - Παναθηναϊκός, Παπαγιάννης: Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Έλληνα σέντερ, αποχώρησε με φορείο
Ο Γιώργος Παπαγιάννης ήταν ο μεγάλος άτυχος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Έφες και Παναθηναϊκό.
Ο διεθνής σέντερ πάτησε άσχημα και έκανε μια υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο, με την εικόνα να είναι τρομακτική.
Ο Παπαγιάννης βρέθυηκε στην συνέχεια στο παρκέ, με τον ίδιο να μην καταφέρνει να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν ένα τείχος γύρω από τον Παπαγιάννη, με τους Έλληνες του Παναθηναϊκού να μην μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.