Γιούρτσεβεν: Στο στόχαστρο της Εφές ο Τούρκος ψηλός

Γιούρτσεβεν: Στο στόχαστρο της Εφές ο Τούρκος ψηλός

Γιώργος Σακελλάρης
Γιούρτσεβεν: Στο στόχαστρο της Εφές ο Τούρκος ψηλός
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη γειτονική Τουρκία η Αναντολού Εφές έχει ψηλά στη λίστα της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Στο στόχαστρο της Αναντολού Εφές βρίσκεται ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σύμφωνα με τουρκική πηγή! Ο άλλοτε ψηλός του Παναθηναϊκού έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν.

Ο 28χρονος σέντερ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της γειτονικής χώρας, η Εφές του Πάμπλο Λάσο έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του για την ενίσχυση της frontline ενόψει της νέας σεζόν και αναμένεται σύντομα να κινηθεί δυναμικά.

Ως «επίδοξος μνηστήρας» για την απόκτηση του πρώην NBAer παρουσιάζεται και η Μπαχτσεσεχίρ, η οποία κινείται δυνατά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι και σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει στο ερχόμενο EuroCup.

     

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