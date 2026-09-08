Γιούρτσεβεν: Στο στόχαστρο της Εφές ο Τούρκος ψηλός
Στο στόχαστρο της Αναντολού Εφές βρίσκεται ο Ομέρ Γιούρτσεβεν σύμφωνα με τουρκική πηγή! Ο άλλοτε ψηλός του Παναθηναϊκού έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία αγωνίστηκε στο τέλος της περσινής σεζόν.
Ο 28χρονος σέντερ αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της γειτονικής χώρας, η Εφές του Πάμπλο Λάσο έχει ξεχωρίσει την περίπτωσή του για την ενίσχυση της frontline ενόψει της νέας σεζόν και αναμένεται σύντομα να κινηθεί δυναμικά.
Ως «επίδοξος μνηστήρας» για την απόκτηση του πρώην NBAer παρουσιάζεται και η Μπαχτσεσεχίρ, η οποία κινείται δυνατά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι και σκοπεύει να πρωταγωνιστήσει στο ερχόμενο EuroCup.
💥 "Ömer Faruk Yurtseven Efes'le anlaşmak üzere (oyuncu tarafı )— EfesBasketbol (@anadoluefesdir) September 7, 2026
Fenerbahçe'nin ciddi bonservis beklentisi mevcut
Efes hamlesinini yapacak oyuncuyu çok istiyor
Bu hafta içinde bitmesini bekliyorum"
💭 Ömer Faruk ve Efes birlikteliği nasıl olur sizce?
👉 @fatih_zen pic.twitter.com/5EwNmw2ZeM
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