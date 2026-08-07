Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην ομάδα, μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε επενδύσει σε έναν γκαρντ που είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague. Ο λόγος για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δυστυχώς ήταν κάτι παραπάνω από πολύ άτυχος και λόγω σοβαρών τραυματισμών, δεν μπόρεσε να αναδείξει το ταλέντο του.

Ο Αμερικανός αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» και επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό. Η Ζάλγκιρις μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο, ανακοίνωσε την επιστροφή του Έβανς στην ομάδα.

Some bonds never break. 💚😌



Keenan Evans becomes a part of the Zalgiris family again, as he will spend the next season on loan at @LondonLions ✊ pic.twitter.com/mkQZ99c0xW — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 7, 2026

Όπως έγινε γνωστό από τους Λιθουανούς, τη σεζόν 2026-2027, ο Κίναν θα πάει δανεικός στους Λόντον Λάιονς, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει ομαλά στη δράση.