Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε τον Κίναν Έβανς με εντυπωσιακό βίντεο

Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε τον Κίναν Έβανς με εντυπωσιακό βίντεο

Ζάλγκιρις: Ανακοίνωσε τον Κίναν Έβανς με εντυπωσιακό βίντεο
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Η Ζάλγκιρις Κάουνας ανακοίνωσε την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην ομάδα, μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός είχε επενδύσει σε έναν γκαρντ που είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague. Ο λόγος για τον Κίναν Έβανς, ο οποίος δυστυχώς ήταν κάτι παραπάνω από πολύ άτυχος και λόγω σοβαρών τραυματισμών, δεν μπόρεσε να αναδείξει το ταλέντο του.

Ο Αμερικανός αποχώρησε από τους «ερυθρόλευκους» και επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό. Η Ζάλγκιρις μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο, ανακοίνωσε την επιστροφή του Έβανς στην ομάδα.

Όπως έγινε γνωστό από τους Λιθουανούς, τη σεζόν 2026-2027, ο Κίναν θα πάει δανεικός στους Λόντον Λάιονς, προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει ομαλά στη δράση.

@Photo credits: eurokinissi
     

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