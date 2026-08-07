Μπόλντγουϊν για Έβανς: «Τεράστιος σεβασμός στη Ζάλγκιρις»
Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Ζάλγκιρις, με την ομάδα της Λιθουανίας να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον Αμερικανό γκαρντ, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με συνεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς.
Το πλάνο προβλέπει να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στους London Lions, ώστε να βρει αγωνιστικό ρυθμό και να επιστρέψει σταδιακά στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και δυνατότητα επαναφοράς του κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η είδηση προκάλεσε θετικά σχόλια στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Γουέιντ Μπόλντγουϊν να σπεύδει να συγχαρεί δημόσια τη λιθουανική ομάδα για την επιλογή της.
«Πολύ μεγάλο respect στον οργανισμό της Ζάλγκιρις γι' αυτή την είδηση», έγραψε.
Very big respect to Zalgiris organization after hearing this news— IV (@The_Fourth_Wade) August 6, 2026
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