Έβανς: Τον αποκτά ομάδα της Euroleague και τον δίνει δανεικό

Έβανς: Τον αποκτά ομάδα της Euroleague και τον δίνει δανεικό

Νίκος Καρφής
Έβανς: Τον αποκτά ομάδα της Euroleague και τον δίνει δανεικό
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O Kίναν Έβανς βρήκε συμβόλαιο σε ομάδα της Euroleague μετά την πορεία του στον Ολυμπιακό, αλλά θα δοθεί δανεικός.

Στο πέρασμα του στον Ολυμπιακό, ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος με σοβαρούς τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να δείξει την ποιότητα του. Παρόλα αυτά στο τέλος της σεζόν 2025-26 ήταν στο ρόστερ και κατέκτησε τη Euroleague με τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας, ο Έβανς αναμένεται να γυρίσει στη Ζαλγκίρις. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 ετών. Όμως θα πάει δανεικός στους Λάιονς του Λονδίνου με οψιόν επαναγοράς κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Τελευταία του σεζόν που έμεινε μακριά από ατυχίες ήταν το 2023/24 τότε που είχε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27.4 λεπτά στη διοργάνωση.

@Photo credits: eurokinissi
     

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