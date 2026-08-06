Έβανς: Τον αποκτά ομάδα της Euroleague και τον δίνει δανεικό
Στο πέρασμα του στον Ολυμπιακό, ο Κίναν Έβανς στάθηκε άτυχος με σοβαρούς τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να δείξει την ποιότητα του. Παρόλα αυτά στο τέλος της σεζόν 2025-26 ήταν στο ρόστερ και κατέκτησε τη Euroleague με τους Πειραιώτες.
Σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας, ο Έβανς αναμένεται να γυρίσει στη Ζαλγκίρις. Όπως αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 ετών. Όμως θα πάει δανεικός στους Λάιονς του Λονδίνου με οψιόν επαναγοράς κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Τελευταία του σεζόν που έμεινε μακριά από ατυχίες ήταν το 2023/24 τότε που είχε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα ανά 27.4 λεπτά στη διοργάνωση.
ÚLTIMA HORA: Keenan Evans, preparado para la vuelta al Zalgiris. Firma 1+1 y será cedido a London Lions con posibilidad de repesca durante la temporada.— Chema de Lucas (@chemadelucas) August 6, 2026
BREAKING: Keenan Evans is set to a comeback with Zalgiris (1+1 deal). He will be on loan to London Lions.
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