Το πρώτο του σχόλιο μετά την επιστροφή του στη Ζάλγκιρις έκανε ο Κίναν Έβανς.

Μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό, όπου στάθηκε πολύ άτυχος λόγω τραυματισμών, ο Κίναν Έβανς, ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση. Ο Αμερικανός γκαρντ, επέστρεψε στην ομάδα που έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό, τη Ζάλγκιρις, η οποία τον έδωσε για ένα χρόνο δανεικό στους Λόντον Λάιονς.

Ο Έβανς είχε πραγματοποιήσει ασύλληπτες εμφανίσεις με την ομάδα του Κάουνας και στόχος του είναι να μπορέσει του χρόνου να είναι έτοιμος και υγιής, προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει ξανά με τη Ζάλγκιρις και να αγωνιστεί στη EuroLeague.

Ο ίδιος, έκανε το πρώτο του σχόλιο μετά την επιστροφή του στην ομάδα του Κάουνας, την οποία χαρακτήρισε ως οικογένεια.

Η ανάρτηση του Έβανς

«Όταν λέω οικογένεια, το εννοώ».