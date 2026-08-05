Ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και χειροκροτήθηκε από οπαδούς της ομάδας.

Στο ΟΑΚΑ, όπως αναμενόταν, βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ήρθε σήμερα στην Ελλάδα και φυσικά είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον κρίσιμο αγώνα του τριφυλλιού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο γεννημένος στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο επιθετικός, κατά την άφιξή του αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Ο ίδιος έδειχνε ευδιάθετος και άνετος και δεχόταν με χαμόγελο τα συγχαρητήρια των οπαδών για την απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό.

Ο Λιβάι Γκαρσία να θυμίσουμε ότι παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ως Spiderman μ' ένα εκπληκτικό βίντεο, ενώ ο ίδιος επέλεξε τον αριθμό «99» στη φανέλα του.