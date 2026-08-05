Λιβάι Γκαρσία: Παναθηναϊκός - Στο ΟΑΚΑ ο νέος άσος του τριφυλλιού
Στο ΟΑΚΑ, όπως αναμενόταν, βρίσκεται ο Λιβάι Γκαρσία. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ήρθε σήμερα στην Ελλάδα και φυσικά είναι στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον κρίσιμο αγώνα του τριφυλλιού με την ΤΣΣΚΑ 1948.
Ο γεννημένος στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο επιθετικός, κατά την άφιξή του αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας. Ο ίδιος έδειχνε ευδιάθετος και άνετος και δεχόταν με χαμόγελο τα συγχαρητήρια των οπαδών για την απόφασή του να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Ο Λιβάι Γκαρσία να θυμίσουμε ότι παρουσιάστηκε από τον Παναθηναϊκό ως Spiderman μ' ένα εκπληκτικό βίντεο, ενώ ο ίδιος επέλεξε τον αριθμό «99» στη φανέλα του.
☘️ Πρώτη... γεύση από ΟΑΚΑ για τον Λιβάι Γκαρσία!
🙌 Σήμερα στις εξέδρες του ΟΑΚΑ αναμένεται να βρεθεί και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Λιβάι Γκαρσία,
⏩ Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού πρόλαβε να δηλωθεί στη λίστα, όμως επειδή έφτασε μόλις σήμερα… pic.twitter.com/alDwk66ovq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 5, 2026
Fresh off the press 📰🤟#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/bnbNDDTdOJ— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 5, 2026
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