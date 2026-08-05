Με μια ανάρτηση με... επιρροή από Σπάιντερμαν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία, με τη μορφή δανεισμού από τη Σπαρτάκ. Διαθέσιμος για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Μεταμεσονύχτιο «μπαμ» από τον Παναθηναϊκό! Τα μεσάνυχτα το Τριφύλλι ανακοίνωσε την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία με ένα post εμπνευσμένο από το... Σπάιντερμαν, με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας του δημοφιλούς ήρωα της Marvel, με τη λεζάντα να γράφει: «Swipe left for a friendly neighbourhood surprise».

Μετά από αρκετά εμπόδια και αφού η υπόθεση πέρασε από σαράντα κύματα, o Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στην υλοποίηση της μεταγραφής του άλλοτε επιθετικού της ΑΕΚ, με τη μορφή του δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Χάρη στις ενέργειες του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, ο οποίος ανέβαλε το ταξίδι του στην Ισπανία για το TrasferRoom, προκειμένου να συντονίσει από την Αθήνα τις απαιτούμενες κινήσεις και επαφές μεταξύ των Ρώσων και της πλευράς του ποδοσφαιριστή, οι Πράσινοι κατάφεραν να προλάβουν (και) την προθεσμία δήλωσης του Λιβάι Γκαρσία στην ευρωπαϊκή λίστα!

Οπερ σημαίνει ότι ο 28χρονος επιθετικός θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του προπονητή μας για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948. Ή προθεσμία έληγε απόψε στις 23:59 και ήταν απαιτούμενος ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για να προλάβει το Τρφύλλι εμπρόθεσμα να δηλώσει το νέο του επιθετικό χαρτί.

Ο Λιβάι Γκαρσία πέρασει τις ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία και ήταν άρτιες, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης προβλέπεται να πετάξει από τη Μόσχα στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από τη Σπαρτάκ Μόσχας με οψιόν αγοράς .

Ο Λιβάι Γκαρσία γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1997 στη Σάντα Φλόρα του Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έγιναν στην πατρίδα του με την Τ&ΤΕC SC, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σέντραλ FC. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, μετακόμισε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Άλκμααρ, με την οποία κατέγραψε 43 συμμετοχές. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ολλανδία αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Εξέλσιορ.

Το καλοκαίρι του 2018 αποκτήθηκε από την ισραηλινή Ιρόνι Κιριάτ Σμόνα, στην οποία έπαιξε για έναν χρόνο, προτού μεταγραφεί στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Τον Σεπτέμβριο του 2020 αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2023, καταγράφοντας συνολικά 160 συμμετοχές, 56 γκολ και 27 ασίστ.

Τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Σπαρτάκ Μόσχας, με την οποία μέτρησε 48 συμμετοχές και πανηγύρισε την κατάκτηση ενός Κυπέλλου.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, μετρώντας 54 συμμετοχές και 12 γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Λιβάι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».