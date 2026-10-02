Ο Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Δείτε τη μέρα και την ώρα της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στη EuroLeague επικρατώντας με της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 άνετα για να διατηρήσει για ακόμα μία φορά αλώβητη την έδρα του.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν τα εντός έδρας παιχνίδια με την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Telekom Center Athens και ώρα 21:15.