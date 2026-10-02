Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος των «πράσινων»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Δείτε τη μέρα και την ώρα της αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3/3 στη EuroLeague επικρατώντας με της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 90-67 άνετα για να διατηρήσει για ακόμα μία φορά αλώβητη την έδρα του.
Οι «πράσινοι» συνεχίζουν τα εντός έδρας παιχνίδια με την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Telekom Center Athens και ώρα 21:15.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.