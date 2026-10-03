Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αποθέωσε τον Σαργκιούνας μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί της Ντουμπάι BC, ενώ έκανε ένα αστείο σχόλιο για τους Λιθουανούς παίκτες στην ομάδα.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague η Φενέρμπαχτσε. Μετά από τρεις αγωνιστικές, η τουρκική ομάδα μετράει ισάριθμες νίκες, με πιο πρόσφατη αυτή επί της Ντουμπάι BC με 76-66.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπατριώτη του, Ίγκνας Σαργκιούνας. Στάθηκε πολύ στην ενέργεια που φέρνει στο παρκέ, ενώ με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, είπε ότι δεν μπορεί να φέρει περισσότερους Λιθουανούς απ' ότι Τούρκους στην ομάδα.

Ο Γιασικεβίτσιους είπε

«Νομίζω ότι ο Ίγκνας καταλαβαίνει ακριβώς τι ζητάμε από εκείνον: να έρχεται από τον πάγκο και να μας δίνει ενέργεια. Και αυτό ακριβώς μας δίνει», είπε ο Γιασικεβίτσιους. «Μαθαίνει ένα διαφορετικό σύστημα. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ήταν σε μία ομάδα και πριν από αυτό αγωνιζόταν στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα.

Οπότε κάποια πράγματα είναι καινούργια για εκείνον, αλλά αυτό είναι που πρέπει να κάνει. Πρέπει να μπαίνει στο παιχνίδι και να φέρνει ενέργεια. Πολλές φορές, όταν μπαίνει, παίζει παντού, πραγματικά με φουλ ρυθμό. Αυτό ακριβώς έχω στο μυαλό μου — ενέργεια, ενέργεια.

Κάποιες φορές μπορεί να τα πάει καλύτερα, κάποιες φορές χειρότερα σε αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά η ενέργεια είναι εκεί. Πραγματικά μας τη δίνει σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Τώρα ας δούμε αν μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό, γιατί με τόσα πολλά παιχνίδια χρειάζεσαι όλους τους παίκτες.

«Όσον αφορά τους Λιθουανούς, δεν μπορώ να φέρω εδώ περισσότερους Λιθουανούς απ’ ό,τι Τούρκους. Μακάρι».