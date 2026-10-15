Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το one man show του Ντουέιν Μπέικον, τη νίκη της Μακάμπι κόντρα στη Βαλένθια και το ρεκόρ στα μπλοκ απο τη Φενέρμπαχτσε.

Έπεσε η αυλαία στην πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με το ματσάρισμα των Άλεκ Πίτερς και Τόμας Γουόκαπ να κλέβει την παράσταση, όσο η Φενέρμπαχτσε παρέδωσε ένα αμυντικό σεμινάριο. Η Μακάμπι κόντρα στα προγνωστικά πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Βαλένθια, ενώ ο Αντρέ Φελίς πήρε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη (111-92) επί της Βιλερμπάν.

Η 6η αγωνιστική (15-16/10)

Πέμπτη 15/10

Παρασκευή 16/10

Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)

Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)

Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)

Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)

Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)

Η βαθμολογία: