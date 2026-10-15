Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τα... όργια του Μπέικον και τη νίκη-έκπληξη της Μακάμπι
Έπεσε η αυλαία στην πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με το ματσάρισμα των Άλεκ Πίτερς και Τόμας Γουόκαπ να κλέβει την παράσταση, όσο η Φενέρμπαχτσε παρέδωσε ένα αμυντικό σεμινάριο. Η Μακάμπι κόντρα στα προγνωστικά πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Βαλένθια, ενώ ο Αντρέ Φελίς πήρε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το χέρι και την οδήγησε στη νίκη (111-92) επί της Βιλερμπάν.
Η 6η αγωνιστική (15-16/10)
Πέμπτη 15/10
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 74-65
- Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-91
- Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC 97-101
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 111-92
Παρασκευή 16/10
- Ζαλγκίρις - Αναντολού Εφές (20:00)
- Μπεσίκτας - Μπάγερν (20:00)
- Ερυθρός Αστέρας - Παρί (21:00)
- Παναθηναϊκός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)
- Βίρτους Μπολόνια - Μπασκόνια (21:30)
- Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (21:30)
Η βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 5-0
- Φενέρμπαχτσε 5-1
- Ολυμπιακός 4-1
- Βαλένθια 4-2
- Ντουμπάι 4-2
- Ερυθρός Αστέρας 3-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2
- Μπαρτσελόνα 3-2
- Βίρτους Μπολόνια 3-2
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
- Παρτίζαν 3-3
- Μπεσίκτας 2-3
- Ζάλγκιρις 2-3
- Μπάγερν Μονάχου 2-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4
- Βιλερμπάν 2-4
- Παρί 1-4
- Αναντολού Εφές 1-4
- Μπασκόνια 1-4
- Αρμάνι Μιλάνο 1-5
Η επόμενη αγωνιστική 7η 21-23/10)
Τετάρτη 21/10
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια (19:00)
Πέμπτη 22/10
- Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας (20:30)
- Μπάγερν - Ντουμπάι BC (21:00)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης (21:05)
- Παναθηναϊκός - Μπασκόνια (21:15)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα (21:30)
- Παρτίζαν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Παρασκευή 23/10
- Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν (20:00)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:15)
- Παρί - Βαλένθια (21:45)
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