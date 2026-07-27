Ο Λούκα Βιλντόζα είναι ο νέος παίκτης της Παρτίζαν και θα μπορεί να ενισχύσει την ομάδα, αγωνιζόμενος ως Σέρβος!

Αδιαμφισβήτητα η μεταγραφή του Λούκα Βιλντόζα στην Παρτίζαν αποτέλεσε έκπληξη για όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Λόγω του παρελθόν που έχει ο Αργεντίνος γκαρντ με τον Ερυθρό Αστέρα, αρκετοί πίστεψαν πως δύσκολα θα επέστρεφε στη Σερβία για την Παρτίζαν. Ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» του πρόσφεραν συμβόλαιο και εκείνος αποδέχτηκε την πρόταση, έτσι ώστε να παίξει για τον Ζοάν Πενιαρόγια.

Μάλιστα ένα από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποκτήσει η Παρτίζαν, είναι πως ο Λούκα Βιλντόζα αναμένεται να παίζει ως Σέρβος, παρά την αργεντίνικη καταγωγή του!

Όπως αναφέρει η «Mozzart», ο λόγος είναι διότι έχει παντρευτεί τη Σέρβα παίκτρια βόλεϊ, Μίλιτσα Τάσιτς. Έτσι η Παρτίζαν θα έχει ένα έξτρα διαβατήριο για τις υποχρεώσεις της.

Ο Βιλντόζα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-2026) στη EuroLeague, σε 31 αναμετρήσεις είχε 7.6 πόντους μέσο όρο, 2.2 ριμπάουντ και 4.4 ασίστ ανά αγώνα.