Βλαχόπουλος στο Gazz Floor: «Με εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός - Αν έχει μπάτζετ 50 εκατ. δεν παίζουν τα 35»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρτίζαν και για το βάθος που έχει στο ρόστερ του.

Ο Παναθηναϊκός καταέφερε να πάρει με άνεση ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Παρτίζαν, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει το 5/5 στη φετινή Εuroleague.

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την εντυπωσιακή εμφάνιση των Πρασίνων, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να δει μια ομάδα να παίζει έτσι εν τη απουσία των βασικών της παικτών.

Ο ίδιος στάθηκε στο ότι η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν «τρομακτική», σημειώνοντας πως έλειπαν οι παίκτες που υπό άλλες συνθήκες θα του χάριζαν το 60% των πόντων του.