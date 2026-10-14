Βλαχόπουλος στο Gazz Floor: «Με εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός - Αν έχει μπάτζετ 50 εκατ. δεν παίζουν τα 35»
Ο Παναθηναϊκός καταέφερε να πάρει με άνεση ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Παρτίζαν, με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να κάνει το 5/5 στη φετινή Εuroleague.
Ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την εντυπωσιακή εμφάνιση των Πρασίνων, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να δει μια ομάδα να παίζει έτσι εν τη απουσία των βασικών της παικτών.
Ο ίδιος στάθηκε στο ότι η εικόνα του «τριφυλλιού» ήταν «τρομακτική», σημειώνοντας πως έλειπαν οι παίκτες που υπό άλλες συνθήκες θα του χάριζαν το 60% των πόντων του.
Δείτε όσα είπε ο Βασίλης Βλαχόπουλος στο Gazz Floor
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