Φενέρμπαχτσε: Κατέγραψε ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague με το block party!
Η Φενέρμπαχτσε δεν πήρε μόνο τη νίκη με 74-65 απέναντι στην Παρτίζαν για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά έβαλε και το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας της διοργάνωσης, χάρη σε μια ασύλληπτη αμυντική επίδοση.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοίρασε 14 τάπες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τα 12 κοψίματα που είχε καταγράψει η Ζάλγκιρις στις σεζόν 2000-01 και 2008-09.
Πρωταγωνιστής σε αυτό το ιστορικό βράδυ ήταν ο Μπίνγκχαμ, ο οποίος μοίρασε πέντε μπλοκ. Ο Μέλι, ο Κι και ο Κλάιμπερν πρόσθεσαν από δύο, ενώ από μία τάπα είχαν οι Χόρτον-Τάκερ, Γιούζανγκ και Σιλντς.
I @FBBasketbol broke the ALL-TIME RECORD for Blocks made in a game with 14 💪🛑 Previous record was held by Zalgiris with 12! 🤯— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2026
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