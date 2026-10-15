Φενέρμπαχτσε: Κατέγραψε ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague με το block party!

Ευτυχία Οικονομίδου
Φενέρμπαχτσε: Κατέγραψε ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague με το block party!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Φενέρμπαχτσε έγραψε ιστορία στη EuroLeague με 14 μπλοκ απέναντι στην Παρτίζαν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε δεν πήρε μόνο τη νίκη με 74-65 απέναντι στην Παρτίζαν για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά έβαλε και το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας της διοργάνωσης, χάρη σε μια ασύλληπτη αμυντική επίδοση.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοίρασε 14 τάπες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τα 12 κοψίματα που είχε καταγράψει η Ζάλγκιρις στις σεζόν 2000-01 και 2008-09.

Πρωταγωνιστής σε αυτό το ιστορικό βράδυ ήταν ο Μπίνγκχαμ, ο οποίος μοίρασε πέντε μπλοκ. Ο Μέλι, ο Κι και ο Κλάιμπερν πρόσθεσαν από δύο, ενώ από μία τάπα είχαν οι Χόρτον-Τάκερ, Γιούζανγκ και Σιλντς.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     