Η Φενέρμπαχτσε έγραψε ιστορία στη EuroLeague με 14 μπλοκ απέναντι στην Παρτίζαν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της διοργάνωσης.

Η Φενέρμπαχτσε δεν πήρε μόνο τη νίκη με 74-65 απέναντι στην Παρτίζαν για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague, αλλά έβαλε και το όνομά της στα βιβλία της ιστορίας της διοργάνωσης, χάρη σε μια ασύλληπτη αμυντική επίδοση.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μοίρασε 14 τάπες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τα 12 κοψίματα που είχε καταγράψει η Ζάλγκιρις στις σεζόν 2000-01 και 2008-09.

Πρωταγωνιστής σε αυτό το ιστορικό βράδυ ήταν ο Μπίνγκχαμ, ο οποίος μοίρασε πέντε μπλοκ. Ο Μέλι, ο Κι και ο Κλάιμπερν πρόσθεσαν από δύο, ενώ από μία τάπα είχαν οι Χόρτον-Τάκερ, Γιούζανγκ και Σιλντς.