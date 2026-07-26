Ο Τόρνικε Σενγκέλια μετά από ώριμη σκέψη αποφάσισε να καταβάλλει ο ίδιος τη ρήτρα των 900.000 ευρώ για να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και να πάει στην Ντουμπάι.

Χρειάστηκε να το σκεφτεί αρκετά, αλλά πλέον το αποφάσισε ο Τόρνικε Σενγκέλια να εγκαταλείψει την Μπαρτσελόνα καταβάλλοντας ο ίδιος σύμφωνα με το ρεπορτάζ της MARCA τα 900.000 ευρώ που αποτελούν τη ρήτρα αποδέσμευσης, προκειμένου να πάει στην Ντουμπάι του Τσάβι Πασκουάλ!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Ισπανών, ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση λόγω της φιλοδοξίας που βλέπει στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τον Οκτώβριο θα γίνει 35 ετών και η μεγαλύτερη φιλοδοξία του είναι να κατακτήσει την Euroleague πριν αποσυρθεί.

Πιστεύει ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι πιο δύσκολη με την ομάδα της Καταλονίας, δεδομένης της αστάθειας που παρατηρείται στο τμήμα μπάσκετ.

Ακόμη και μια πρόσφατη προσφορά για βελτίωση του μισθού του δεν ήταν αρκετή για να τον κρατήσει. Οι Παρτιζάν, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια είχαν εκφράσει ενδιαφέρον γι' αυτόν.

Με την αποχώρηση του Τόρνικε Σενγκέλια, η Μπαρτσελόνα χάνει έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της περσινής σεζόν. Στην Liga Endesa, είχε μέσο όρο 11.2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 13.8 στην αξιολόγηση.

Στην Euroleague, βελτίωσε ακόμη περισσότερο τους αριθμούς του, φτάνοντας τους 12.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και είχε 15.4 στην αξιολόγηση. Ακόμη, παρά το γεγονός ότι ήταν νέος στην ομάδα, ο Σενγκέλια είχε γίνει βασικό στέλεχος στα αποδυτήρια χάρη στον χαρακτήρα και την αφοσίωσή του.

