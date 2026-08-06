Παρελθόν αποτελεί από την Μπαρτσελόνα ο Τόρνικε Σενγκέλια, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Μπαρτσελόνα με τον Τόρνικε Σενγκέλια, με τον ισπανικό σύλλογο να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Γεωργιανός πολύπειρος φόργουορντ πλήρωσε σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησής του από το συμβόλαιο με τους «μπλαουγκράνα».

Ο Σενγκέλια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα, είχε μ.ο 12.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Τόκο Σενγκέλια δεν θα συνεχίσει στην Μπάρτσα τη σεζόν 2026/27. Ο παίκτης έχει πληρώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ για να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποχώρησης στο συμβόλαιό του.

Η Μπαρτσελόνα εκτιμά τον επαγγελματισμό και την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν 25/26, στην οποία έπαιξε συνολικά 78 αγώνες (40 στην ACB, 34 στην Euroleague, 2 στο Κύπελλο και 2 στην Καταλανική Λίγκα). Του εύχεται επίσης καλή τύχη στο μέλλον, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».