Νέντοβιτς για Γουόκαπ: «Είναι από τους πιο... βρώμικους παίκτες της EuroLeague, αλλά τόσο καλό παιδί!»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο Kole Point Playbook Podcast και, μεταξύ άλλων, θυμήθηκε τις μονομαχίες του με τον Τόμας Γουόκαπ στα ντέρμπι Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς φιλοξενήθηκε στο «Kole Point Playbook Podcast», όπου μίλησε για αρκετά ζητήματα της καριέρας του. Ο Σέρβος γκαρντ αναφέρθηκε τόσο στο κεφάλαιο του Ερυθρού Αστέρα, ξεκαθαρίζοντας οριστικά πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου, όσο και στην εμπειρία του από τα ελληνικά ντέρμπι, όταν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Τόμας Γουόκαπ, φέρνοντας ως παράδειγμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Σκόραρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έβαλαν πάνω μου τον Γουόκαπ για να με δυσκολέψει. Ναι, είναι από τους πιο... βρώμικους παίκτες στη EuroLeague, αλλά είναι τόσο καλό παιδί εκτός γηπέδου που απλά δεν μπορείς να θυμώσεις μαζί του!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νέντοβιτς.

Στη συνέχεια εξήγησε πως αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο μέσα στο παιχνίδι είναι οι αμυντικοί που παίζουν στα όρια, χτυπούν και πιέζουν συνεχώς τον αντίπαλό τους, αλλά όταν εκείνος επιχειρεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιδρούν καθόλου και παραμένουν απόλυτα ψύχραιμοι.

Παράλληλα, στάθηκε και στον χαρακτήρα του διεθνούς γκαρντ του Ολυμπιακού, υπογραμμίζοντας πως η εικόνα του μέσα στις τέσσερις γραμμές διαφέρει εντελώς από την προσωπικότητά του εκτός γηπέδου. «Εκτός παρκέ είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Χαιρετάει πάντα τους πάντες με χαμόγελο και αναγνωρίζω ότι πάνω σε αυτή τη σκληράδα και την αμυντική του προσήλωση έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του», είπε ο Νέντοβιτς για τον Τόμας Γουόκαπ.