Μακάμπι Τελ Αβίβ: Το συμβόλαιο του Κίτον Γουάλας
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρήκε στο πρόσωπο του Κίτον Γουάλας τον αντικαταστάτη του Λόνι Γουόκερ.
Ο ισραηλινός σύλλογος έφτασε σε τελική συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα του Όντεντ Κάτας προς την υλοποίηση των στόχων της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Δημοσίευμα από το «sport 5», έκανε γνωστό το συμβόλαιο του Γουάλας στη Μακάμπι, με τον 27χρονο να υπογράφει με 1.1 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, με τη συμφωνία να είναι για δύο χρόνια.
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Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
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