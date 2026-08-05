Μακάμπι Τελ Αβίβ: Συμφώνησε με τον Γουάλας
Την ώρα που ο Λόνι Γουόκερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο ισραηλινός σύλλογος φαίνεται να βρήκε τον αντικαταστάτη του Αμερικανού γκαρντ, στο πρόσωπο του Κίτον Γουάλας.
Το «basket news» έκανε γνωστό πριν λίγες ώρες το ενδιαφέρον της ομάδας του Κάτας για τον πρώην παίκτη των Χοκς, ωστόσο σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από το Ισράηλ, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε τελική συμφωνία.
Μάλιστα ο Κίτον Γουάλας αναμένεται να εισπράξει 1.2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, προκειμένου να βοηθήσει τη Μακάμπι προς την υλοποίηση των στόχων της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Δείτε ΕπίσηςΜακάμπι Τελ Αβίβ: Καλωσόρισε τον Τάις
Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.
קיטון וואלאס חתם לשנתיים במכבי תל אביב, ירוויח 1.2 מיליון דולר לעונה @IsraelHayomHeb ⬇️— Tomer Givati (@givati_tomer) August 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.