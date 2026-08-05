Παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να γίνει ο Κίτον Γουάλας, όπως αναφέρει ισραηλινό δημοσίευμα.

Την ώρα που ο Λόνι Γουόκερ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο ισραηλινός σύλλογος φαίνεται να βρήκε τον αντικαταστάτη του Αμερικανού γκαρντ, στο πρόσωπο του Κίτον Γουάλας.

Το «basket news» έκανε γνωστό πριν λίγες ώρες το ενδιαφέρον της ομάδας του Κάτας για τον πρώην παίκτη των Χοκς, ωστόσο σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από το Ισράηλ, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε τελική συμφωνία.

Μάλιστα ο Κίτον Γουάλας αναμένεται να εισπράξει 1.2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, προκειμένου να βοηθήσει τη Μακάμπι προς την υλοποίηση των στόχων της, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Κίτον Γουάλας, πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν στην ομάδα της Ατλάντα, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε μ.ο 3.5 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 10 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.